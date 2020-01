Ein starker Messeauftritt: ADA auf der imm cologne 2020

Drucken

ADA steht für höchste Qualität „Made in Austria“: In den Kollektionen des Polstermöbel und Bettenexperten aus der Oststeiermark treffen traditionelle Handwerkskunst und moderne Produktionstechnik auf hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung, zeitlos elegantes Design und smarte Funktionalität.

Am Messestand konnten Fachbesucher und interessierte Endverbraucher in die Markenwelt von ADA eintauchen und aktuelle Neuheiten entdecken. “Wer es sich beim Probesitzen auf den Polstermöbeln so richtig gemütlich gemacht hat, wollte am liebsten gar nicht wieder aufstehen. „Wir freuen uns über die zahlreichen Besucher unseres Messestands und die äußerst positive Resonanz “, so ADA Vorstand Gerhard Vorraber. Wohlfühlmöbel liegen im Trend Bei Polstermöbeln spielen neben der Extraportion Komfort und der Ergonomie auch die Individualität und die Flexibilität eine wichtige Rolle. Unsere Möbel passen sich den persönlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten perfekt an. Sie sind Verwandlungskünstler, die einfach per Knopfdruck verstellt werden können. In jeder Position ermöglichen sie ein einzigartiges Sitz- und Liegegefühl.



Verena Ertl, Gerhard Vorraber auf der imm



Zu den Highlights am Messestand zählte die neu entwickelte, elegante Sitzgruppe Verona von ADA AUSTRIA premium. Verona setzt sich aus freistehenden Elementen zusammen und vereint Flexibilität und Komfort mit einem modernen, außergewöhnlichen Design. So kann die Sitzposition je nach Bedürfnis individuell angepasst werden. Die großzügige Relaxliege kann im Kopf und Fußteil elektrisch verstellt werden und ist auch zum Schlafen geeignet. Die gesamte Premium Linie zeichnet sich in diesem Jahr durch eine Vielzahl an Funktionen aus. So überzeugt die Sitzgruppe Sacramento als erste in der Terra Kollektion mit einer elektrisch verstellbaren Vorziehbank.

Im Bereich Schlafen standen auf der imm cologne 2020 die Betten Neuheiten Cherie, Calabria und Vicenza im Fokus. Bett Cherie überzeugt mit einem schlanken Design, das Stoff und Leder kombiniert. Bei Bett Calabria zählen die feinen Ecknähte in Kontrastfarbe sowie das Kopfhaupt mit Sichtholzelementen zu den liebevollen Verarbeitungsdetails, die ein individuelles Designhighlight setzen.

Bettsystem Vicenza punktet vor allem mit seinem Massivholzkorpus und der gerundeten Box

Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts stand neben den außergewöhnlichen neuen Sitzgruppen und Betten auch die innovative Relaxsessel Linie Chillin’ Chillin’. Die hochwertige Stahlwellen Unterfederung wurde kombiniert mit einem Kaltschaumaufbau, der für einen einzigartigen Sitzkomfort sorgt. Polyesterfasern und weiche Polstervliesmatten in den Lehnen perfektionieren das Komforterlebnis. Dabei stehen drei verschiedene Relaxsessel Modelle in jeweils drei Größen und einer Vielfalt an Bezügen zur Auswahl Relaxsessel Turnin begeistert mit leichter, schwebender Optik und cleverem Drehmoment. Das Modell Movin ist dagegen mit praktischen Rollen ausgestattet für mehr Flexibilität im Wohnraum.

Auch bei Sessel Stayin

Stayin” ist der Name Programm: Er überzeugt mit ist der Name Programm: Er überzeugt mit Beständigkeit, Beständigkeit, klarer Linienführung, klarer Linienführung, klassischer Eleganz und ausgezeichnetem Komfortklassischer Eleganz und ausgezeichnetem Komfort. Einfach zurücklehnen. Einfach zurücklehnen, entspannen o, entspannen oder lesender lesen — mit den aktuellen Messeneuheiten von ADA wird jedes Zuhause zur Komfortzone.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA