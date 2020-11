Ein Statement für die neue Gemütlichkeit

Kurze Tage, kühle Abende und bunte Blätter – der Herbst kommt in großen Schritten. Zeit, um es sich gemütlich zu machen, Kerzen anzuzünden, den Kamin zu befeuern und entspannte Stunden in den eigenen Wänden zu verbringen. Die neuen Polstermöbel aus Österreich sind die optimalen Begleiter dafür. Sie vereinen natürliche Materialien mit individuellen Designs und hohem Sitzkomfort. Gleichzeitig verwöhnen sie mit herrlichen Relax-Funktionen. „Ein neues Möbelstück ist immer eine Investition in unser Wohlgefühl“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Diesen Anspruch erfüllen die heimischen Betriebe mit hoher Qualität und patentierten Extras.“

ADA Sitzgruppe Amsterdam

Innovative Hightech trifft auf höchsten Komfort

Polstermöbel made in Austria sind von der Kopflehne bis zum Fußteil auf Entspannung eingestellt: Ganz nach Wunsch passen sich zum Beispiel flexible Gel-Zellen den Körperkonturen an und verwöhnen mit einer punktgenauen Druckentlastung ebenso wie mit wohltuender Ergonomie beim Sitzen und Liegen. Ein weiteres Highlight sind integrierte Infrarot-Tiefenwärmesysteme. Das wohngesunde Infrarotlicht belebt Körper und Geist, fördert die Durchblutung und wärmt in den kalten Herbst- und Wintermonaten auf angenehme Weise. Und wer gar nicht mehr aufstehen mag, der kann seine elektronischen Geräte gleich an der eingebauten Sofa-Powerstation laden und weitere Stunden bequem surfen, chatten oder einfach nur entspannen.

Lounge-Talente für anspruchsvolle Besitzer

Parallel dazu überraschen die modernen Sitzkünstler mit enormem Verwandlungspotenzial: Per Knopfdruck fährt die Liegefläche aus, lassen sich Kopf- und Armteile verstellen und streckt sich die Couch in eine bequeme Loungezone. Ganz nach Geschmack in edle Loden-, Leinen- und Baumwollstoffe oder feine Leder gekleidet, als Solist oder im Ensemble arrangiert, an der Wand entlang oder um die Ecke geplant – die Formen, Maße, Farben und Ausführungen der Garnituren passen sich allen Raummaßen und Wünschen an. Das gilt für die Sitzhöhen und -härten ebenso wie für Fußvarianten und Armlehnen. Im Trend liegen aktuell auch wunderschöne Designs mit wertvollen Sichthölzern. Naturholz kombiniert mit edlen Stoffbezügen in sanften Farbtönen bringen eine wohnliche Stimmung in den Raum und sorgen mit ihrer warmen Ausstrahlung für ein harmonisches Ambiente.

sedda Remus Lugano Tanne

Das perfekte Wohngefühl

Ob eingekuschelt im Lieblingssessel, mit Freunden auf der Wohnzimmer-Couch oder entspannt im Massage-Relaxer – zu Hause tanken wir auf. Von großen Sitzlandschaften für moderne Loft-Architekturen bis hin zu filigranen Zwei- und Dreisitzern im urbanen Wohnumfeld – Polstermöbel aus Österreich zeichnen sich durch hochwertige Materialien, exklusive Funktionalität und ausgesuchte Eleganz aus. Die attraktiven Sofakreationen avancieren zu formschönen Ruhepunkten im Living-Bereich und werten das Umfeld auf. Dabei machen flexible Systeme und zentimetergenaue Maßarbeit jede Laune mit und richten Räume individuell ein. Denn in Österreich wird Service großgeschrieben. So lassen sich alle Polster-Varianten nach Herzenslust konfigurieren und planen. Für ein ganz besonderes persönliches Wohngefühl in den eigenen vier Wänden.

Wittmann Andes240 Bormiowhite

Weitere Informationenf finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie