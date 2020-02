Einfach cool: Der neue Side by Side von Beko

Drucken

Side by Sides überzeugen durch ihren großen Innenraum, in dem sich die Lebensmittel besonders komfortabel und systematisch lagern lassen. Gerade für Familien und Mehrpersonenhaushalte sind sie der ideale Kühl- und Gefrierschrank. Jedoch haben viele Side by Sides mit einer Tiefe von über 70 cm eine sehr wuchtige Gestalt. Wenn der Kühlschrank dann über die Küchenzeilen mit ihrer Standardtiefe von 60 cm weit hinausgeht, sieht das nicht ganz so toll aus. Und für einen Kühler mitten im Raum ist in den Wohnungen meist zu wenig Platz.

Die Lösung: Der Beko GNO4331CXP ist ein klassischer Side by Side mit zwei Flügeltüren mit einer Kühlbereichs- und einer Gefrierschrankhälfte – jedoch mit 59 cm ist er ein besonders Schlanker. Daher macht er sich in und neben jeder Küchenzeile perfekt. Trotz seiner geringen Tiefe passen 433 Liter Inhalt in ihn hinein. Durch den großen Innenraum mit genügend Abstellflächen, Türabstellern und Laden lässt sich einfach alles perfekt verstauen, sei es das vorbereitete 4-Gänge Menü oder die riesige Geburtstagstorte. Da passt einfach alles problemlos hinein. Damit man im vollen Kühlschrank nicht die tollen Lebensmittel, die sich in seinem Inneren verstecken, vergisst, dafür sorgt die LED-Beleuchtung.

Side by Side-Kühlschränke sind nach wie vor die Luxusklasse unter den Kühlgeräten. Mit dem neuen Side by Side bringt Beko ein preislich attraktives Modell auf den Markt, das aber dennoch alles kann.

Immer cool

Im GNO4331CXP wird die Luft über einen Ventilator im Innenraum verteilt. Dies garantiert eine gleichmäßige Kühlung. Die Lebensmittel bleiben so länger frisch und können überall im Innenraum gelagert werden. Die kalte Luft wird durch die Umluftkühlung schneller verteilt, Temperaturunterschiede nach dem Wocheneinkauf oder dem häufigen Öffnen der Tür werden dadurch ausgeglichen. So ist das ständige Auf- und Zu kein Problem mehr. Bleibt eine Türe jedoch länger offen, ertönt ein Signal.

Praktisch steuerbar ist er über das Touch-Display direkt auf Augenhöhe. Hier lässt sich die Temperatur individuell einstellen oder ein bestimmtes Programm auswählen. Im Smart-Modus wird die Temperatur automatisch nach Innen- und Umgebungstemperatur eingestellt. Im Eco-Modus läuft der GNO4331CXP in der niedrigsten Energieverbrauchseinstellung. Und wer es ganz cool möchte, kann die Funktionen Super Cooling oder Super Freezing auswählen. Im Modus Super Cooling kühlt das Kühlfach für ca. zwei Stunden auf die niedrigste Temperatur ab. Bei Super Freezing kühlt das Gefrierfach für ca. sechs Stunden auf die niedrigste Temperatur ab. Danach wird in beiden Fällen die, vor dem Supermodus eingestellte Temperatur wieder automatisch hergestellt.

Dank NoFrost kein Abtauen mehr

NoFrost ist eine überaus praktische Beko Funktion. Denn sie sorgt dafür, dass im Gefrierteil das Umluftkältesystem die Luft abzieht und sie über einen Verdampfer zum Abkühlen führt. Dort schlägt sich die Feuchtigkeit als Reif nieder und die trockene Kaltluft wird zurück in den Innenraum geteilt. In regelmäßigen Abständen wird der Reif am Verdampfer automatisch abgetaut. Dank dem NoFrost System wird dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung erzeugt und Eis und Bakterien im Kühlschrank werden somit automatisch beseitigt. Daher ist kein Abtauen mehr notwendig.

Und dabei sieht er auch noch wirklich gut aus

Ob die Küchen selbst in den Küchentrendfarben Schwarz oder Anthrazitgrau, im Klassiker Weiß oder in einer ganz anderen Farbe erstrahlen – Edelstahl passt einfach zu jeder Küchenfront. Genau durch seinen Edelstahl-Look macht der GNO4331CXP einfach in jeder Küche eine gute Figur. Das schlichte Design bringt zudem Eleganz in die Küche. Edelstahl ist und bleibt einfach Trend.

In vielen neuen Wohnungen ist es bereits Standard, aber auch in Häusern setzt sie sich immer mehr durch: Die offene Wohnküche. Kochen, Essen, Wohnen und oft auch Arbeiten, alles im selben Raum. Wenn das Wohnzimmer und die Küche eins werden, ist die Küche nicht mehr länger nur reiner Arbeitsraum, sondern einfach der Lebensmittelpunkt für die ganze Familie. Im Zeitalter von offenen Wohnküchen spielt das Design von Haushaltsgeräten eine immer größere Rolle. Sie müssen nicht nur ihren Job erstklassig erfüllen, sondern auch den Raum und somit auch die ganze Wohnung verschönern. Das erfüllt der GNO4331CXP einfach perfekt und auch noch einen weiteren wichtigen Punkt: Mit einem Geräuschpegel von 43 dB ist er einfach flüsterleise. Denn gerade in einer offenen Küche ist ein leises Arbeiten der Haushaltsgeräte extrem wichtig. Dank der Energieeffizienzklasse A++ schont er nicht nur die Umwelt, sondern ist so auch kostensparend.

„Beko Produkte sind perfekte Partner für den Alltag. Wir stellen stets den Kunden in den Mittelpunkt und passen unsere Produkte den Bedürfnissen der Menschen an. Mit dem GNO4331CXP bieten wir ein Modell, das mit seinen 59 cm eine deutlich geringere Tiefe hat als viele andere Side by Sides und sich so in jede Küche harmonisch einfügt. Er vereint Technik auf höchstem Niveau mit tollem Design,“ so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.

Der Beko Side by Side GNO 4331 XP ist seit Februar 2020 für 869 Euro unverbindliche Preisempfehlung ab sofort im Handel erhältlich.

Der neue Side by Side von Beko

Weitere Informationnen finden Sie unter http://at.beko.com

Quelle: © Beko/Elektra Bregenz AG