Einrichtungsmärkte in Zeiten von Corona – wie sich der Verkauf von Betten, Boxspringbetten, Matratzen und Lattenrosten verändert

Drucken

Die Möbelbranche wurde durch die Corona-Krise hart getroffen. Letztlich aber bieten sich aus den veränderten Marktbedingungen auch Chancen, Produktion und Vertrieb umzustellen und in eine neue Phase der Innovation zu führen.

Während der Corona-Krise hat sich die Unternehmensberatung Titze GmbH intensiv mit dem Möbelmarkt beschäftigt und eine Studienreihe mit fünf Studien rund um das Thema Schlafen erarbeitet. Betrachtet werden

– Der Markt für Betten und Boxspringbetten in Deutschland bis 2025

– Der Markt für Matratzen und Lattenroste in Deutschland bis 2025

– Der Markt für Kleiderschränke und Stauraummöbel in Deutschland bis 2025

– Der Markt für Bettwaren und Bettwäsche in Deutschland bis 2025

– Bettenhandel nach Corona – Wer wächst, wer überlebt, wer stirbt?

Aktuell erschienen sind bisher die beiden Studien zum Thema Betten und Boxspringbetten sowie Matratzen, Lattenroste und Unterfederungssysteme. Die weiteren drei Studien folgen im Sommer 2020.