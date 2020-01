EISENWARENMESSE 2020 – Eventprogramm so umfangreich wie nie

Drucken

Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE steht für Innovationen und Neuheiten und dies findet sich auch in den Sonderschauen der Veranstaltung wieder. Auf dem DIY Boulevard haben die Aussteller die Möglichkeit, ihre Kompetenz und Innovationen im authentischen POS-Umfeld zu präsentieren. Mit 62 teilnehmenden Unternehmen aus der Bau-, Haus- und Gartenbranche und einer Verlängerung auf 300 Meter ist der Boulevard bereits lange vor Veranstaltungsbeginn ausgebucht und befindet sich in diesem Jahr neu in der Halle 11.1.

Weitere Highlights der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2020:

EISENforum – Neu in Halle 11.1

Das EISENforum bietet auch dieses Mal wieder eine geladene Mischung an Eventprogramm in der Halle 11.1. Vorträge, Panels, Start-Ups aus den spannendsten Branchen und die Preisverleihung des EISEN 2020 runden das Messeprogramm ab. Jeder, der sich für die Zukunft der Branche und die neuesten Trends interessiert, ist hier richtig. Experten und Insider bieten neue Einblicke und regen zum Nachdenken an.

Sonntag, 01. März 2020

Der Sonntag steht im Zeichen der Awards und Ehrungen der Partner der Koelnmesse. Die Ehrung der Partner des PVHs findet um 9:15 Uhr statt. Im Anschluss werden mit dem EISEN 2020 Innovation Award powered by ZHH (Zentralverband Hartwarenhandel e.V.) Produktneuentwicklungen und –weiterentwicklungen ausgezeichnet, die erstmalig zur INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2020 präsentiert werden. Alle nominierten Produkte und Konzepte werden auf der Sonderschau EISEN auf dem Mittelboulevard dem internationalen Fachpublikum präsentiert. Am ersten Messetag lädt die EISEN Party 2020 ab 18:30 Uhr in der neuen Location DOCK.ONE zum Netzwerken und Feiern ein.



Der EISEN Innovation Award

Sonntag, 01. März 2020 und Montag, 02. März 2020

An den ersten beiden Messetagen wird der Digital Summit in Kooperation mit dem Digital-Experten Michael Atug auf der Bühne es EISENforums in Halle 11.1. ausgerichtet. Das Vortragsprogramm rund um die Chancen und Risiken des E-Commerce sowie Payment, Multichannel und Logistik beleuchtet die Facetten der Digitalisierung und soll explizit den Austausch zwischen den Lieferanten, Händlern und Dienstleistern fördern. Am Montagabend vergibt der BHB, Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. (BHB) in Zusammenarbeit mit RM Handelsmedien und RM-Handelsmedien den BHB-BranchenAward, ehemals Kundenservicepreis, in den Rheinterrassen.

Dienstag, 3. März 2020

Interessierte Einkäufer, vornehmlich aus der Industrie, treffen sich auf dem EISENforum beim BME-Einkäufertag. Auf dem Treffen, zu dem der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) einlädt, geht es thematisch um die Optimierung der Beschaffungsprozesse. Inhalte sind unter anderem die Transformation des Einkaufs, die Anwendung von Robotics und künstlicher Intelligenz im Operativen Einkauf und die Umsetzung der Industrie 4.0.

Mittwoch, 4. März 2020

Der Mittwoch steht im Zeichen der Start Ups. Junge, innovative Unternehmen haben hier die Chance, ihre Ideen und zukunftsweisenden Lösungen zu präsentieren. Zusätzlich gibt es nützliche Tipps und wertvolle Ratschläge von erfahrenen Gründern. Und der ZHH wird am letzten Messetag traditionell den Tag des Auszubildenden organisieren.

Das komplette Eventprogramm gibt es unter: www.eisenwarenmesse.de/events

Weitere Informationen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Köln Messe