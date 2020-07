EK LIVE eröffnet dringend benötigte Perspektiven für den Handel

Drucken

„Auf diesen großen Schritt zurück in die unternehmerische Normalität warten nicht nur unsere Händler, sondern auch die Industriepartner und die gesamte EK Mannschaft seit langem. Wir brennen darauf, die ganze Leistungskraft und Vielfalt unserer Branchen auf die Fläche zu bringen und den Verbrauchern mit frischen Kaufimpulsen den Spaß am Shoppen wiederzubringen. Doch bei aller Vorfreude auf die Messeveranstaltung: Auch der Herbst steht bei uns unter dem Motto „Sicherheit zuerst“, verweist der Bereichsleiter EK Home Jochen Pohle auf die unverändert fragile Gesamtsituation.

Vor diesem Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Herbstmesse auf Hochtouren. Gemeinsam mit namhaften Top-Ausstellern sowie spannenden Branchen-Newcomern – die EK erwartet einmal mehr eine ausverkaufte Veranstaltung mit über 200 Ausstellern – haben sich die Bielefelder darauf eingeschworen, eine ebenso innovative wie unbeschwerte Messeveranstaltung durchzuführen.

Alles für eine sichere Messe!

Eine wesentliche Voraussetzung dafür liegt im detaillierten Sicherheitskonzept mit hohen Hygiene- und Infektionsschutzstandards, das mit den zuständigen Behörden abgestimmt wird. „Da wir ausschließlich angemeldete Fachbesucher erwarten, können wir uns optimal auf die Messegäste vorbereiten. Gleichzeitig bietet unsere Ausstellungsfläche mit über 32.000 qm die besten Voraussetzungen für eine gezielte Steuerung der Besucherzahlen und der Laufwege zur Abstandshaltung. So sind wir in der Lage, alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen für die Sicherheit der Händler, Aussteller und des EK Messe-Teams zu treffen“, versichert der EK Messeverantwortliche Daniel Kullmann.

Keine Abendveranstaltungen

Um die gesundheitlichen Risiken im Corona-Jahr auf ein Minimum zu reduzieren, werden in diesem Jahr gleichzeitig zwei Top-Veranstaltungen, die traditionell im Messe-Zeitraum stattfinden, ausgesetzt: Das Retail Forum mit hochkarätigen Referenten aus Handel, Industrie und Wissenschaft wird ebenso ausfallen wie die Ehrung der EK Passion Star-Gewinner im Rahmen der Passion Star-Party.

„Wir konzentrieren uns auf der EK LIVE ausschließlich auf den Push des Handels auf allen Absatz- und Kommunikationskanälen. Und ich kann jetzt schon sagen, die Messe wird deutlich digitaler“, kündigt Pohle an. Geplant sind u. a. Livestream-Übertragungen aus einem auf der Messefläche aufgebauten TV-Studio, in denen die Aussteller ihre Neuheiten auch den Händlern, die nicht persönlich nach Bielefeld gereist sind, präsentieren können.

Fast schon in Vergessenheit geraten ist dabei, dass sich die EK immer noch im Jahr des 95. Geburtstages befindet. Auch daran wird auf der EK LIVE erinnert, und zwar in Form attraktiver Jubiläumsangebote, so dass sich für die Handelspartner der Besuch in Bielefeld auch diesmal wieder lohnt!

EK LIVE, 16.-18.09.2020, Zutritt nur mit vorheriger Anmeldung unter: www.ek-messen.de

Quelle: EK Serivce-Group