ELEMENTS BY ROM – die modulare Sofaserie

Händler und Endverbraucher werden sich daher über die Planbarkeit in 10cm Schritten genauso freuen wie über die Tatsache, dass alle Module – egal welche Gesamtgröße – immer gleich groß sind. Das ist wahre Symmetrie! Ebenfalls den Bedürfnissen der Verbraucher angepasst ist die Wählbarkeit der Anzahl der Module: Wenige breite oder lieber viele schmale Module? Der Kunde entscheidet.

Selbstverständlich bietet ROM auch bei ELEMENTS eine große Vielfalt an Bezügen: Ob Stoff oder Leder, gemustert oder unifarben, dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. Jedes Modul kann sogar individuell mit bis zu 2 unterschiedlichen Bezügen gepolstert werden.



Und wie bei allen ROM-Kollektionen wird auch jedes ELEMENTS-Sofa in iROM konfiguriert. Eine eigens entworfene Matrix ermöglicht eine optimal auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Planung. Zur Auswahl stehen neben vorkonfigurierten Empfehlungen auch drei frei konfigurierbare Sitzelemente: Hocker, Longchair und Standardsitz mit optional verstellbarer Kopfstütze. ELEMENTS ist somit die erste Modulkollektion am Markt, die den flexiblen und modernen Look der Module mit konsequenter Maßarbeit und vollkommen individueller Konfiguration verbindet.

Übringens: Mit der Vorstellung von ELEMENTS hat ROM gleich damit den Messe-Preis „Balthazar“ in der Kategorie „Love at first sight“ erhalten: www.moebelmessebruessel.be/inspiratie/balthazars

Einen Film über ELEMENTS finden Sie unter: https://vimeo.com/371094101

Weitere Informationen über ROM erhalten Sie bei der

Handelsagentur Horst-Dieter Laubner

Neubachgasse 14, 2325 Himberg

Mobil: +43-664-4314744

E-Mail: horst.laubner@rom.be

www.rom.be



Horst Laubner

Quelle: ROM