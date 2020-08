Ergonomische Dunstabzüge vereinen Design und Komfort

Drucken

Formschön und funktional

Küche ist nicht gleich Küche. Sie ist der Ort, an dem sich Menschen begegnen, gemeinsam essen und genießen, wo gearbeitet und gelernt wird. Genauso einzigartig wie die Küche und ihre individuellen Anforderungen sind die Design-Dunstabzüge von berbel. Unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelte Objekte, die durch individuelle Farben und Formen ins Auge fallen. Die berbel Kopffreihauben, mit den signifikanten abgeschrägten oder auch geschwungenen Dekorflächen aus Glas oder lackiertem Stahl, sorgen für Kopf- und Sichtfreiheit bei der Vorbereitung und beim Kochen.

berbel Glassline – markantes Design in Glas und Edelstahl

Die berbel Kopffreihaube Glassline setzt Designakzente und punktet durch Leistungsstärke und Effizienz. Ihre indirekte Rückwandbeleuchtung lässt die Glassline auch zum Lichtobjekt werden. Das dimmbare und in der Farbtemperatur einstellbare Licht kreiert das gewünschte Ambiente. Das hinter dem geschwungenen Frontglas verborgene „seamless“ Bedienfeld, über das man auch das Licht

steuert, wird erst bei Berührung sichtbar. Das abgeschrägte Dekorglas der Haube ist ergonomisch durchdacht: Es bietet ungehinderten Bewegungsraum beim Kochen. Die elegante Optik dieser Kopffreihaube passt in jedes Küchendesign – ob harmonisch integriert oder akzentuierend platziert, die Glassline ist immer ein Statement im Raum.

Innovative patentierte Technik

Für höchste Effizienz bei der Erfassung von Kochdünsten und eine kondensatfreie Dekorglasfläche ist die Kopffreihaube Glassline mit der patentierten BackFlow-Technologie ausgestattet. Der kraftvolle und energiesparende EC-Lüftermotor arbeitet besonders leise. Jeder berbel Dunstabzug arbeitet mit dem patentierten berbel Prinzip: Mit der Kraft der Zentrifuge wird die Luft dauerhaft und zuverlässig

gereinigt – ohne leistungsmindernde Fettfilter. Die herausnehmbare Auffangschale aus Edelstahl sowie ein perfekt verarbeiteter Innenraum sorgen auch für eine einfache und schnelle Reinigung. Die Kopffreihaube Glassline mit dem Korpus aus Edelstahl gibt es wahlweise mit einem Glasschirm in Weiß oder Schwarz.

Features

Die Kopffreihaube Glassline ist mit berbel EcoSwitch planbar. Die Steuerung ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Abluft und Umluft. Beide Betriebsarten haben ihre Vorteile: Im Winter empfiehlt sich der energiesparende Umluftbetrieb. Die Luft wird durch den Hybridfilter von Gerüchen befreit und zurück in den Raum geführt. So verbleibt die warme Raumluft im Innern und wertvolle Energie wird nicht verschwendet. Der Abluftbetrieb kommt im Sommer oder nach Bedarf zum Einsatz. Wenn etwas angebrannt ist oder besonders viel Feuchtigkeit entsteht, werden Gerüche, Rauch und Feuchtigkeit per Knopfdruck aus der Küche nach Draußen geführt.

Für beste Luftreinheit in der Küche.

Quelle: berbel