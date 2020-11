Erstes IKEA Planungsstudio Österreichs hat eröffnet

Auf rund 600 m2 erleben KundInnen hier ein einzigartiges, international bewährtes Konzept, das in Österreich erstmals umgesetzt wird. Es ist eine besondere Eröffnung in Zeiten wie diesen: Statt einer großen Feier setzt IKEA bewusst auf einen sicheren Start. Denn die Gesundheit der KundInnen und MitarbeiterInnen hat höchste Priorität.

Nach London, Kopenhagen, Amsterdam und weiteren Metropolen hat sich IKEA bewusst für den Messepark in Dornbirn entschieden, um das erste IKEA Planungsstudio Österreichs zu errichten. Das Rheintal als starker Wirtschaftsraum war für IKEA das entscheidende Argument, im Westen Österreichs zu starten. Seit der offiziellen Bekanntgabe im Juli konnte in kurzer Bauzeit ein Planungsstudio mit zahlreichen Musterzimmern zur Inspiration und hohem Erlebnisfaktor geschaffen werden. Die 600 m2 große Fläche im zweiten Obergeschoß im Messepark wurde in bester Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern ausgebaut.

Hej Dornbirn!

Beim Betreten des IKEA Planungsstudios wird man an ein klassisches IKEA Einrichtungshaus erinnert: Der Weg führt durch inspirierende Musterzimmer mit Ideen für Küche und Schlafzimmer zum Erleben und Anfassen. Im hinteren Bereich erwartet die KundInnen der große Planungsbereich. Vor Ort unterstützen über 20 MitarbeiterInnen bei der Konzeption von Küche und Schlafzimmer. „Auch wenn im Planungsstudio nicht eingekauft werden kann – wir liefern alle Artikel aus dem Sortiment direkt nach Hause oder an die neue IKEA Abholstation in Wolfurt. Außerdem bieten wir einen bequemen Montageservice an“, fasst Maimuna Mosser zusammen. Planungstermine sind online buchbar, aber auch spontane Besuche sind möglich.

Alles für die Sicherheit

Angesichts der aktuellen Lage verzichtet IKEA auf eine große Eröffnungsfeier und setzt stattdessen auf einen sicheren Auftakt. Alle Aktivitäten folgen einem umfassenden Sicherheits- und Hygienekonzept, mit Mindestabstand und Maskenpflicht. „Es ist für uns eine ganz besondere Premiere: Statt Countdown und Banddurchschneiden mit Livemusik gehen die Türen diesmal leise auf“, so Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability Officer IKEA Österreich.

Erfreut über das neue IKEA Planungsstudio zeigt sich Burkhard Dünser, Geschäftsführer vom Messepark Dornbirn: „Das Konzept des Planungsstudios passt sehr gut zu uns in den Messepark, ein tolles neues Angebot. Wir sehen IKEA als Bereicherung für die gesamte Region.“

Abholen in Wolfurt

Pünktlich zur Eröffnung des IKEA Planungsstudios in Dornbirn ist auch die IKEA Abholstation von Feldkirch nach Wolfurt, und damit in unmittelbare Nähe des Planungsstudios, umgezogen. IKEA KundInnen können sich ihre online und jetzt auch im Planungsstudio bestellte Ware um 10 Euro zu der Abholstation in der Senderstrasse 26 liefern lassen und dort abholen.

