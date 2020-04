Europa Möbel Soforthilfe – 100%ige Gewinnausschüttung

Drucken

Seit den ersten Tagen der Corona-Krise erhalten die Europa Möbel Handelspartner komprimiert aufbereitete Informationen zu allen wichtigen Bereichen, von Antragshilfen bis zu wertvollen Tipps und Anregungen zur digitalen Kommunikation.

„Allen voran muss gewährleistet sein, dass die Europa Möbel Handelspartner voll handlungsfähig bleiben“, so der Geschäftsführer Mag. Harald Lauß.

Vorgezogene Gewinnausschüttung

Aus diesem Anlass wird die diesjährige Gewinnausschüttung bereits auf den 16. April 2020 vorgezogen. Es erfolgt eine 100%ige Gewinnausschüttung!

Damit wird sichergestellt, dass exakt für die ersten Zahlungen – die den Zeitraum ab verordneter Geschäftsschließung betreffen – zusätzliche Liquidität zur Verfügung steht. Der Geschäftsführer zeigt sich positiv: „Sehen wir diese Krise – neben allen damit verbundenen Schwierigkeiten – auch als Chance für den regionalen Fachhandel. Wir nehmen die Resilienz, mit der einzelne heimische Unternehmen diese Herausforderung bereits bewältigen, als Vorbild und setzen gemeinsam die nächsten Schritte. Regionalität und Nachhaltigkeit gewinnen mehr denn je an Bedeutung, genau hier sehen wir eine große Chance für den Fachhandel – #bewusstwohnen.“

Online Küchenmagazin – Kostenfrei für alle Europa Möbel Partner

Als zusätzliche Unterstützung für die Online-Kommunikation wurde allen EM-Partnern das Magazin KÜCHE 2020 in digitaler Form kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dieses umfassende Inspirationstool kann somit auf der firmeneigenen Website sowie den eigenen Social Media Auftritten kommuniziert werden. Ergänzend kann der Händler das e-Magazin optimal in der direkten Kundenkommunikation via Newsletter einsetzen.

Forcierung digitaler Angebote

Neben der digitalen Katalogdatenbank ist die Masterwebsite ein weiterer wesentlicher Baustein aus dem Dienstleistungsangebot des Verbandes. Diese wird in den kommenden Tagen einem Update unterzogen und für alle Masterwebsite-Nutzer kostenlos ausgerollt. Mit dieser Maßnahme kann der Europa Möbel Verband auch im digitalen Bereich schnell, wirksam und nachhaltig unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europamoebel.at

Quelle: Europa Möbel