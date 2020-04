ewe bringt neue Oberflächentechnologie mit Mehrwert: ewe nanoo®

Drucken

Mit ewe nanoo® bringt ewe Küchen eine neue Oberflächentechnologie für supermatte Küchen, die eine Reinigung spielend leicht ermöglicht. Das einzigartige Verfahren der Speziallackierung, die der Nanotechnologie nachgeahmt ist, sorgt dafür, dass äußere Einflüsse wie Flüssigkeiten, Fingerabdrücke, Kratzer, UV-Licht und Chemikalien keine Chance haben und die Oberfläche zeitlebens ihre Schönheit behält.

Mit ewe nanoo® wird der Reinigungsaufwand in der Küche gegen Null reduziert

Beim Kochen geht´s durchaus heiß her: Fett, das aus der Pfanne spritzt, ein Tropfen Öl, der versehentlich beim Marinieren daneben geht, Kinderhände, die Spuren hinterlassen – in einer Küche passiert viel Leben und das hinterlässt oftmals sichtbare Schlieren, Fingerabdrücke

oder Flecken. Mit ewe nanoo® wird der Reinigungsaufwand nun auf ein Minimum reduziert – ein wenig Küchenrolle oder ein weiches Tuch reichen aus, um sämtliche Schmutzspuren zu beseitigen. Ermöglicht wird dies dadurch, da auf der speziellen Oberfläche keine Flüssigkeiten haften bleiben und sich diese daher auch völlig problemlos entfernen lassen.

Saubere Oberfläche, saubere Vorteile – eine Innovation, die staunen lässt und begeistert

ewe nanoo® erweist sich als Allroundtalent, denn es macht die Küchenoberfläche nicht nur unempfindlich für Fingerabdrücke und Flüssigkeiten aller Art, auch Fette perlen einfach ab und können nicht haften bleiben. Dies verhindert auch, dass sich Fingerabdrücke nicht festsetzen. Kratzer, die– wie bei herkömmlichen Oberflächen – oftmals leicht durch das alltägliche Arbeiten in der Küche entstehen können, sind ab sofort tabu. Und selbst UV-Licht und Chemikalien beeinträchtigen die Speziallackierung nicht – sie bleibt zeitlebens in ihrer Schönheit vorhanden.

Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben bleibt

Mit der neuen supermatten Oberflächentechnologie, die aktuell in den beliebten Farben beige, onyxschwarz, steinweiß und basaltgrau erhältlich ist, beweist der Küchenhersteller sein Gespür für Trends am Puls der Zeit: Die Küche, die aufgrund der oftmals offenen

Wohnkonzepte im wahrsten Sinne in den Blickwinkel des Betrachters rückt und Mittelpunkt des täglichen Lebens ist, wird von selbst Tag für Tag ein Anblick, den man immer und immer wieder erleben möchte.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ewe.at

Quelle: ewe