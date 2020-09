Franke Neuheiten 2020/21

Die Franke Innovationen im Einzelnen:

Mythos: THE JOY OF PRECISION – die filigrane Beckenneuheit von Franke

Filigran und zeitlos elegant präsentiert sich die jüngste Neuheit von Franke: Die Fertigung der neuen Mythos Becken „made in Switzerland“ verlangt nach höchster Präzision, denn mit nur 6 mm besitzen die Edelstahl-Becken den schmalsten Rand, den der Markt derzeit bietet. Kombiniert mit dem nahtlos ins Becken eingelassenen Integralablauf und dem ebenso geschickt versteckten Franke-Überlauf spricht das neue Modell eine kompromisslos klare Designsprache.

Franke Mythos

Armaturenneuheiten – Faszination Edelstahl

Ein wahres Feuerwerk an Neuheiten präsentiert Franke im Bereich Armaturen. Ein markantes Statement in der Küche setzen dabei die Modelle aus massivem Edelstahl. Fugenlos aus einem Guss gefertigt überzeugen sie mit zeitlos klarem Design. Ausgefeilt sind auch die technischen Details: Der Franke Laminar-Strahlregler erzeugt einen kristallklaren und spritzarmen Wasserstrahl, Eco-Wassersparkartuschen helfen den Verbrauch zu reduzieren. Ein Highlight in puncto Hygiene und Funktionalität ist die neue Atlas Neo Sensor.

Franke Atlas Neo Sensor

Armaturen und Becken in Schwarz matt

Auf der Straße ist es das neue Weiß. In der Fashion-Welt erlebt es ein Comeback. Und in der Architektur ist es nicht mehr zu übersehen: Schwarz matt – pure Eleganz, zeitlos, markant. Wer seiner Küche einen außergewöhnlichen Charme verleihen möchte, setzt auf diese neue Trendfarbe, großflächig oder pointiert. „Black is beautiful“ findet auch Franke und hat ein mattes Tiefschwarz mit höchstem Qualitätsanspruch für seine neuen Armaturen entwickelt.

Franke Centro

Franke Urban

„Andy Chef“ – Designstarker Küchenassistent

Mit Andy Chef hat Franke eine formschöne und kompakte Lösung für die gut organisierte Küche entwickelt: Ein edel designtes Case bündelt zentral die wichtigsten Küchenhelfer und passt perfekt in die erfolgreiche Spülenserie Franke Box. Aber auch freistehend ist Andy Chef ein wahrer Eyecatcher

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.at

