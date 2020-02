Freestyle für das Parkett

Drucken

Die kreative Umsetzung neuartiger Parkettflächen mit Pallmann, schnelle farbige Bodengestaltungen von RZ, zukunftsweisende Maschinenentwicklungen von Wolff sowie die Feuchteabsperrung für umweltschonende Bauweisen bei Uzin bildeten den Schwerpunkt des Messeauftritts.

Pallmann: mit Freestyle gestalten und mit Pall-X 96 versiegeln

Das neue Farbkonzept der Pallmann Freestyle Collection ermöglicht die mehrfarbige Gestaltung strukturierter Parkettoberflächen mit eindrucksvoller Optik. Ein mit den verschiedenen Bürsten der Pallmann Spider Bürsttechnik strukturierter Boden wird so in mehreren Schritten zum Unikat. Die zwölf verschiedenen Trendfarbtöne der Freestyle Collection können je nach Geschmack und Kundenwunsch kombiniert werden. Während die farbige Ölgrundierung die Farbe und Struktur des Holzes betont, setzt die Systemkomponente Pall-X Color Effekt optische Akzente. Ihre deckenden Farben setzen sich in den Vertiefungen der Holzstruktur ab und betonen, je nach Wuchs, die natürliche Maserung des Holzes. Der gewünschte Effekt kann durch den Grad der Strukturierung verstärkt werden.

Pallmann hat die Rezeptur der erfolgreichen wasserbasierten 1K-Parkettversiegelung Pall-X 96 nochmals hinsichtlich maximaler Verarbeitungssicherheit optimiert. Seit über 20 Jahren überzeugt das Produkt mit sehr schneller Trocknung, sehr gutem Verlauf und Füllvermögen – absolut verlässlich und einfach zu verarbeiten.

Die 1K-Parkettversiegelung Pall-X 96 erleichtert durch ihr gutes Füllvermögen und sehr schnelle Trocknung Parkettlegern die Verlegearbeiten. Die neue Pallmann Freestyle Collection bietet unendliche Möglichkeiten der individuellen Parkettgestaltung in zwei Farbtönen durch sein umfangreiches Farbkonzept.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmann