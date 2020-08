Frische Ideen für die Küche: Naber zeigt neue Produkt-Highlights und Einrichtungsakzente

Drucken

Dynamisch und zugleich verantwortungsbewusst wird das wachsende Interesse der Endkunden an neuen Produkten und Einrichtungslösungen aufgegriffen. Während der kommenden Monate leistet Naber ganze Arbeit, um gemeinsam mit den Handelspartnern das wichtige Herbstgeschäft erfolgreich zu gestalten. Das sind die zentralen Schritte:

Naber präsentiert digital

Keine Herbstmesse? Irrtum, denn Naber wird digital ab dem 19. September 2020 auf “küchenherbst.online” präsent sein, der “virtuellen area30”-Fachmesse und wichtigsten Küchenzubehör-Erlebniswelt in diesem Jahr. Die Fachbesucher können fast wie auf einer analogen Messe alle neuen Produkthighlights ausgiebig kennenlernen und unter die Lupe nehmen, auch über den regulären Messezeitraum hinaus.

Naber kommt vorbei

Immer auf dem neuesten Stand und unter Beachtung aller Corona-Maßnahmen ungemein praxisnah, überzeugend und umfassend: Mit großzügig erweiterter Fahrzeugflotte bleibt Naber konsequent in Kundennähe. Insgesamt sieben Multivans zeigen jetzt neuestes Küchenzubehör vor Ort.

Mit der cleveren Ausstattung der Fahrzeuge lassen sich aktuelle Produkt-Highlights auch bei dem derzeit verlangten Abstand überzeugend präsentieren. Alle Multivans sind mit modularen Präsentationssystemen ausgestattet, die Naber laufend aktualisiert und verfeinert. Dazu zählen durchdachte Funktionsdisplays zum Beispiel zur Ablufttechnik und LED-Lichttechnik, zu Spülen und Armaturen sowie zu formvollendeten Schalter- und Steckdoseneinheiten, genauso wie ausgesuchte Einrichtungs-Accessoires. Die praxisnahe Gestaltung der Displays zeigt im direkten Kontakt, wie attraktiv und praktisch hochwertiges Naber Küchenzubehör ist.

Naber bietet Neues

Etliche Neuheiten ragen aus der Fülle innovativer Ideen, mit denen Naber den Zubehörmarkt beliefert, heraus! Dazu zählen zum Beispiel der flexible Montagerahmen für Kücheninseln MONTEC® “Flex-Frame®“, attraktive Indoor/ Outdoor-Sitzmöbel aus 100%-recycelbarem, extrem widerstandsfähigem Fiberglas-Polypropylen, die wunderbaren Armaturenserien “Mio” und “Fuoco” und die eleganten und unkomplizierten Nischenrückwände ACCOMODA® “TOPit”. Hinzu kommen neue LED-Leuchten für komfortabel steuerbare Lichtszenarien im intelligenten Smart Home-Beleuchtungssystem LUMICA® LIC LED.

MONTEC® “Flex-Frame®” heißt die pfiffige Montagelösung für den Kücheninsel-Anschluss. Sie bietet eine rasche und sichere Möglichkeit, Wasseranschlüsse und alle anderen für die Installation vorgesehenen Komponenten einfach und sicher im Unterschrank zu montieren. Die Basis von “Flex-Frame®” ist ein Montagerahmen aus zwei Befestigungswinkeln mit einem verschiebbaren Mittelstück. Bauseitig vorhandene Wandscheiben der Wasseranschlüsse und Abläufe können stabil und mühelos befestigt werden. Langlöcher im Mittelstück der praktischen Einrichtungshilfe ermöglichen eine flexible Längenanpassung an die gängigen Abmessungen von Küchenunterschränken. Insgesamt: ein problemloses Schnellmontagesystem, das perfekt auf die Ansprüche von Montageprofis abgestimmt ist.

MONTEC® “Flex-Frame®“

Die neuen Indoor/Outdoor-Hocker und -Stühle der Serie TABLON® “Trill” sind flexibel, einladend und funktionell. Das UV-beständige Fiberglas-Polypropylen ist leicht und macht die Möbel höchst beweglich. Mühelos lassen sich ein oder mehrere Hocker und Stühle mal eben umstellen. Die rutschfesten Fußkappen verhindern Spuren, das besonders widerstandsfähige Material verträgt locker Transport oder kleine Stöße – und natürlich das Stapeln und Wegstellen. Und nicht zuletzt: “Trill” Hocker und Stühle sind komplett recycelbar.

Naber TABLON® “Trill”

Die Ergonomiearmatur “Mio” und die Fensterarmatur “Fuoco” sind formvollendet gestaltet und überaus clever im Gebrauch. “Mio” bietet alles, was Kunden von einer ergonomischen Armatur erwarten: Hohen Bedienkomfort durch seitlichen Hebel und schwenkbaren Auslauf mit oder ohne Laminarstrahlregler, eine zeitgemäße Farbauswahl zwischen chrom, schwarz matt und edelstahlfinish, optional eine ausziehbare Schlauchbrause oder ein flexibler Silikonschlauch sowie eine Niederdruckversion für den Anschluss an offene Heißwassergeräte. “Fuoco” folgt dem Trend zu schlankerem Armaturendesign. Mit einem Handgriff lässt sie sich als Fensterarmatur herausziehen und umklappen. Damit stehen “Mio” und “Fuoco” stets im Mittelpunkt: attraktive Aufmerksamkeitsmagneten am Spülzentrum.

Naber Armatur “Fuoco”

Die neuen Nischenrückwände “TOPit” punkten mit starker Optik und erstklassiger Funktionalität. Sie folgen kompromisslos den aktuellen Trends zu repräsentativer und zugleich dezent zurückgenommener Raumgestaltung. Ihr charakteristisches Aussehen entsteht durch ausgesuchte Verfahren: Bei “TOPit Spazzolato” Nischenrückwänden wird ein Oberflächenschliff in das Deckblech eingewalzt und anschließend mit Klarlack veredelt. “TOPit Strutturato” erhält durch ein spezielles Lacksystem eine fühlbar strukturierte und – je nach Lichteinfall – scheinbar von innen heraus strahlende Oberfläche, die in hohem Grad unempfindlich gegen Verschmutzungen ist. Acht Farben unterstützen die überzeugende Integration in ein breites Stilspektrum anspruchsvoller Wohnküchen: Spazzolato gibt es in rosé, goldfarbig, edelstahlfarbig, anthrazit und kupferfarbig. Strutturato erscheint in den unaufdringlichen ästhetisch neutralen Farben silberfarbig, schwarz und weiß.

Nischenrückwand “TOPit”

Naber online laufend aktualisiert

Der Online-Shop mit integriertem Händlerportal bietet den schnellsten und laufend aktualisierten Zugang zum gesamten Naber Warenangebot. Alle Produktpreise und -informationen sowie der Lieferbarkeitsstatus mit Echtzeit-Auskunft stehen auf einen Klick zur Verfügung.

Weiterer Pluspunkt: das immer topaktuelle Downloadcenter mit leichtem Zugriff auf alle technischen Daten, zahlreiche Videos, Montageanleitungen und Konfigurationshilfen. Im persönlichen Warenkorb sind Verfügbarkeit, Preise und Wunsch-Liefertermin verzeichnet und gewähren volle Transparenz über den gesamten Bestell-Prozess bis zur Auslieferung – höchst präzise und komfortabel.

Begleitend stellt die Service-Website compair-flow.com laufend erweitertes Wissen über das Thema Ablufttechnik zur Verfügung. Videos, grafische Übersichten und Hinweise zu aktuellen Themen wie zum Beispiel Insel- und Downdraft-Abluftlösungen lassen keine Frage zu wohltuend sauberer Luft im Wohnraum Küche unbeantwortet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber