gardiente 2021 – Fachmesse für Gartenkultur – innovatives Konzept zum optimalen Zeitpunkt

„Es ist stets unser Bestreben, Besuchern wie Ausstellern eine auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnittene Plattform zu bieten und den offenen Austausch miteinander zu pflegen. In diesem Zusammenhang ist auch die Verschiebung der gardiente auf den 05. – 07.09.2021 eine gemeinschaftliche Branchen-Entscheidung gewesen. Aussteller sehen viele Chancen in diesem neuen Termin, weil sie die Möglichkeit haben, mit ihren Kunden aus dem Fachhandel die Folgesaison bestmöglich vorzubereiten“, erklärt Verena Westphal, Projektleiterin der gardiente. Erfahrungswerte aus der auslaufenden Saison sollen dabei helfen, den individuellen und pointierten Abschluss der Order zu gewährleisten.

„Herzstück der gardiente ist nach wie vor die Messe mit starken Marken für den Fachhandel. Aktuell hat bereits ein Drittel der Aussteller schon wieder für die gardiente 2021 zugesagt, darunter auch 4Seasons, Biohort, dekoVries, doppler, KETTLER Home & Garden, Schaffner, Sieger, solpuri, Stern und ZEBRA. Neu mit dabei sind u. a. die deutsche Designmarke Blomus sowie Joouls und Tierra Outdoor. Diese Entwicklung freut uns natürlich sehr und zeigt sowohl den Bedarf an diesem Format als auch ein gewisses Maß an Optimismus, den die Branche jetzt braucht“, so Westphal weiter.

Neben bekannten Herstellern von Gartenmöbeln, Sonnenschirmen und Schirmständern bietet die gardiente dem Fachhandel mit der neuen Concept Area für innovative Partner ein umfangreiches Produktportfolio für eine gezielte Sortimentsprofilierung. Community-Events wie die „gardiente night“ und die gardiente „BBQ-World“ mit Shows und Tastings runden das Profil ab. Darüber hinaus bietet das Konzept wertvolle Impulse zu aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Damit wird die Messe zu einem Hub für das Outdoor-Living-Business und bedient alle Bedürfnisse des Fachhandels.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Muveo