gardiente 2021 – SAVE THE DATE

Es ist wahrlich nichts so beständig wie die Veränderung! Das Team der gardiente hat in den letzten Wochen in einem intensiven und partnerschaftlichen Dialog mit der Branche viele Gespräche geführt, Umfragen ausgewertet und die Bedürfnisse des Fachhandels analysiert. Mit einem innovativen Konzept bietet die gardiente dem Fachhandel ab 2021 ein bedarfsgerechtes Orderformat zu einem optimalen Zeitpunkt.

Herzstück der gardiente ist die Messe mit starken Marken für den Fachhandel und der Concept Area mit innovativen Partnern für eine gezielte Sortimentsprofilierung. Unsere Community Events wie die “gardiente night” und die gardiente BBQ World mit Shows und Tastings runden das Profil ab. Damit wird die Messe ein Hub für das Outdoor Living Business und bedient alle Bedürfnisse des Fachhandels. Darüber hinaus bietet das Konzept wertvolle Impulse zu aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Muveo GmbH