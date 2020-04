Gemeinsam – sicher – stark die Zukunft gestalten

Drucken

Trotz starker Einschränkungen und geschlossener Studiotüren, haben die Mitgliedsbetriebe und ihre Mitarbeiter teils Übermenschliches geleistet.

Aus diesem Grunde möchte das Team von DER KREIS allen einen großen Dank aussprechen, da auch die Arbeit der Küchenspezialisten eine systemrelevante Aufgabe ist. Ohne die Montageteams können Menschen nicht in ihre fertiggestellten Häuser ziehen, Objekte nicht übergeben werden und würden dadurch im schlimmsten Fall ohne funktionierenden Wohnraum dastehen. Die Küche ist und bleibt Mittelpunkt eines jeden Haushaltes und ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. Kochen und Backen rückt bei vielen Menschen momentan in den Vordergrund. Genau aus diesen Aspekten gehen wir davon aus, dass der Wunsch, sich eine neue Küche anzuschaffen, bei vielen Konsumenten nach überwundener Krise ganz oben auf der Wunschliste steht. Daher sehen wir der Zukunft positiv entgegen und erwarten nach überstandener Krise durchaus positive Effekte für den Küchen- und Möbelfachhandel.

Der intensive Austausch zwischen den Mitgliedern, den Industriepartnern und der internationalen Verbundgruppe ist seit Anfang der sehr rigorosen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie essentiell für die Bewältigung der außergewöhnlichen Herausforderung.

„Für uns als Dienstleistungsunternehmen war es vom ersten Tag an selbstverständlich, unsere Mitglieder in allen Bereichen und mit allen Möglichkeiten individuell zu unterstützen. Eines der wichtigsten Themen in Krisenzeiten ist natürlich die Liquidität. Hier konnten wir durch unser Bonussystem, bei dem die Gelder als einmalige Direktauszahlung an die Mitglieder ausgeschüttet werden, genau zur richtigen Zeit zusätzliche Geldmittel bereitstellen. In dieser Krise zeigt sich, dass unser Bonussystem den Mitgliedern den besten Vorteil bringt. Die durch die Auszahlung gewonnene Liquidität kann dort einsetzt werden, wo sie derzeit am Dringendsten benötigt wird – z.B. für Miete oder Gehälter.“ so Martin Oberwallner, Geschäftsführer von DER KREIS Österreich.

Eine der wichtigsten Aufgaben einer starken Gemeinschaft ist natürlich der Bereich Werbung und Marketing. Wie jedes Jahr kam mit Mitte März das neue Fachmagazin kuechenspezialisten.at heraus.

Mit dem Küchenmagazin bietet DER KREIS ein Marketingtool mit der Möglichkeit zur Personalisierung an – hochwertig und einzigartig. Die Marke des Mitglieds steht bei DER KREIS seit jeher im Fokus. Um die Individualität unserer Mitglieder noch mehr zu verstärken gibt es die Möglichkeit, als Unternehmer direkt am Cover des Magazins abgebildet zu werden.

Darüber hinaus gibt es für den Bereich Social-Media diverse Anzeigenvorlagen, die ebenfalls für den Händler personalisiert zur Verfügung gestellt werden.

Der für Anfang Mai geplante Kongress musste abgesagt werden. Ob es die Möglichkeit gibt, im Herbst eine Veranstaltung abzuhalten, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

DER KREIS Österreich ist stolz auf seine mehr als 120 Mitgliedsbetriebe in Österreich und Südtirol sowie auf das Netzwerk starker europäischer Industriepartner. In schwierigen Zeiten zeigt sich wieder, dass nur das gemeinsame und genau abgestimmte Vorgehen in allen Bereichen zum Erfolg führt. Gemeinsam – sicher – stark wollen wir daher positiv in die Zukunft blicken und wünschen allen Mitgliedsbetrieben, Industriepartnern und deren Angehörigen sowie allen Leserinnen und Lesern beste Gesundheit und alles Gute für die kommende Zeit.

