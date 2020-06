German Brand Award für die DER KREIS Marke kuechenspezialisten.de

Drucken

DER KREIS wurde in zwei Kategorien ausgezeichnet: In der Wettbewerbsklasse „Excellent Brands“ wurde kuechenspezialisten.de als „Service Brand of the Year“ mit der höchsten Auszeichnung „Best of Best“ geehrt. In der Kategorie „Trade, Retail & e-Commerce“ gab es einen German Brand Award mit dem Prädikat „Winner“.

„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung und danken sehr herzlich allen Mitarbeitern und unseren Werbepartnern von kuechenspezialisten.de, die zu diesem Erfolg beigetragen haben“, freut sich Ernst-Martin Schaible, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter. Auch Vertriebsleiter Ulf Triebener und Marketingleiter Robert Strunz sind stolz auf diese Anerkennung, mit der die Bekanntheit von kuechenspezialisten.de über die Küchenbranche hinaus weiter gesteigert wird. „Das ist für uns ein toller Ansporn und zeigt uns, dass wir mit unserer digitalen Zukunftsstrategie auf dem richtigen Weg sind“, so DER KREIS Vertriebsleiter Ulf Triebener.

Die Wettbewerbs-Jury, bestehend aus von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft, lobte vor allem den Relaunch der Online-Präsenz von kuechenspezialisten.de sowie die Einbindung der Customer Journey bis zum Point of Sale (PoS). „Dabei wurde auf die Kraft der Gemeinschaft gesetzt und die Stärken der Mitglieder wurden in einer endkundenorientierten Plattform gebündelt“, so die Begründung. Die Jury betonte auch die gelungene Kombination der Markenbotschaft „Herz drauf“ mit der Bildmarke des Freundschaftssymbols, dem roten Handschuh. Damit werde eine Differenzierung geschaffen und die Mitglieder als zertifizierte Partner von kuechenspezialisten.de positioniert, betonten die Experten weiter.

Der German Brand Award wird vom Rat für Formgebung einmal im Jahr an Unternehmen für erfolgreiche Marken verliehen. Wichtige Kriterien sind dabei eine konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation. Mit der Marke kuechenspezialisten.de erfüllt DER KREIS genau diese Kriterien. Für die DER KREIS Mitglieder, die als Werbepartner angeschlossen sind, dient die Marke als relevantes Qualitätssiegel im Wettbewerb und ist gleichzeitig auch gegenüber dem Kunden ein sympathisches Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmal. Dem Endverbraucher gibt sie Orientierung und das notwendige Vertrauen, den richtigen Partner für sein Projekt Traumküche gefunden zu haben. Dabei ist es unerheblich, ob das Kundeninteresse auf den Social-Media-Kanälen geweckt wurde, eine Anfrage über eine Online-Planung gestartet worden ist oder über Google nach aktuellen Themen rund um die Küche gesucht wurde. Die Marke kuechenspezialisten.de stellt das vertrauensbildende Fundament dar und bietet allen Beteiligten echte Mehrwerte. „Damit schaffen wir Wiedererkennung und eine klare Differenzierung am Markt“, erläutert Marketingleiter Robert Strunz. „Mit der Kraft der Gemeinschaft realisieren wir Themen und Projekte, die für ein einzelnes Küchenfachgeschäft unerreichbar bleiben und fördern damit aktiv sowohl den Erfolg unserer Mitglieder als auch unserer Industriepartner.“

Ernst-Martin Schaible Robert Strunz Ulf Triebener

Zum Konzept von kuechenspezialisten.de gehört ein umfangreiches Portfolio an Marketingmaßnahmen und Angeboten. Auf der Webseite kuechenspezialisten.de präsentieren sich die DER KREIS Werbepartner mit einer Microsite mit ihrem individuellen Unternehmensprofil. Für die Kundenbindung und eine erfolgreiche Customer Journey werden unterschiedliche Werbemittel eingesetzt. Die Markenbotschaften werden über verschiedene Kanäle kommuniziert sowohl in den Verkaufsräumen als auch auf Social Media und YouTube. Unsere Werbepartner profitieren zusätzlich von einer aktiven Lead-Generierung. Seit der Einführung des Online-Portals 2017 konnte die Zahl der angeschlossenen Werbepartner als auch die Reichweite kontinuierlich gesteigert werden. Auch künftig werden wir die Attraktivität und den Mehrwert von kuechenspezialisten.de für unsere DER KREIS Werbepartner sowie unsere Industriepartner weiter optimieren und ausbauen.

Drei Fragen an

Marketingleiter Robert Strunz:

Welche Bedeutung hat die Auszeichnung mit dem German Brand Award für DER KREIS und die Marke kuechenspezialisten.de?

Der Preis beweist einmal mehr, dass wir mit kuechenspezialisten.de eine absolut innovative und zukunftsfähige Marke für die digitalen Herausforderungen positioniert haben. Mit kuechenspezialisten.de schaffen wir in einer immer schnelleren digitalen Welt relevante Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile für unsere Mitglieder und Industriepartner. Wir sind die einzige Marke mit den echten Spezialisten rund um das Thema Küche. Kuechenspezialisten.de ist eine starke Gemeinschaft, die ein verbindendes Erkennungssignal eint: das Freundschaftssymbol, der rote Handschuh. Gemeinsam initiieren wir Projekte und Themen und positionieren den regionalen Küchenspezialisten als Experten in seinem Gebiet. Mit unserer Online-Plattform betreiben wir eine aktive Lead-Generierung und holen den Kunden direkt dort ab, wo er digital unterwegs ist. Ein weiteres Beispiel für unsere Marketingaktivitäten ist unser YouTube-Kanal „Tipps und Tricks vom Küchenspezialisten“, auf dem sich unsere Mitglieder mit ihrem Fachwissen den potenziellen Kunden präsentieren können. Auch unsere Geschäftspartner und Lieferanten profitieren vom Markenerfolg von kuechenspezialisten.de. Die Identifikation und Akzeptanz unserer Multiplikatoren sind für uns eine sehr wichtige Kennzahl. Hier konnten wir kontinuierlich die Anzahl der Partner steigern und damit die Relevanz und Sichtbarkeit beim Endverbraucher deutlich erhöhen. Das bedeutet letztlich auch messbare Umsatzsteigerungen.

Mit welchen Besonderheiten hat die Marke kuechenspezialisten.de bei der Jury gepunktet?

Küchenportale, Küchenstudios, Küchengroßhändler, Großflächen, etc. gibt es viele. Sie alle bieten ihren Kunden mehr oder weniger die gleichen Produkte, Leistungen und Services an. Davon heben wir uns ab, davon differenzieren wir uns, denn bei uns geht es um Menschen. Um Menschen, die für andere Menschen leidenschaftlich Küchen planen und bauen. Diese Menschen sind individuelle Persönlichkeiten und sie geben ihren Kunden deshalb auch ein ganz persönliches Versprechen: „Wir nehmen Ihre Küche persönlich.“ Der entscheidende Mehrwert für unsere Endkunden ist daher nicht nur die perfekte Beratung, die Planung und die Umsetzung ihrer Küche -das wird heutzutage als selbstverständlich gesehen – der relevante Mehrwert für unsere Kunden ist die Sicherheit, einen vertrauenswürdigen Spezialisten gefunden zu haben, bei dem ihr Projekt Traumküche in den besten Händen ist. Mit dem Freundschaftssymbol gibt der Küchenspezialist seinen Kunden nicht nur seine Hand, sondern sogar sein Herz! Das ist die werbliche Übersetzung des Markenversprechens der Küchenspezialisten: Herz drauf!

Welche Projekte planen Sie nun mit kuechenspezialisten.de?

Die aktuelle Corona-Pandemie hat den Gesamtprozess der Digitalisierung für alle stark beschleunigt und den Fokus noch stärker auf Online-Mechaniken gelegt. Mit kuechenspezialisten.de haben wir schon vor der Krise alle relevanten Bereiche abgedeckt und damit einen wesentlichen Grundstein für den Erfolg unserer Endkundenmarke gelegt. Nun gilt es, die einzelnen Mechaniken weiter zu optimieren und auszubauen. Ganz besonderen Augenmerk legen wir dabei auf den Ausbau der direkten und indirekten Leadgenerierung. In der zweiten Jahreshälfte setzen wir auf eine verstärkte Leadgewinnung in allen Bereichen der Customer Journey und schärfen konsequent unsere Zielgruppenansprache. Damit werden wir unsere Attraktivität und die Mehrwerte für unsere Mitglieder und Industriepartner weiter ausbauen und kuechenspezialisten.de als die vertrauensbildende und leidenschaftliche Marke für alle Endkunden positionieren, die auf der Suche nach einen echten Küchenspezialisten in ihrer Region sind. Mit unserem Marken-Claim „Herz drauf!“ geben unsere Küchenspezialisten ihrer Zielgruppe ein relevantes Versprechen, dass sie mit all Ihrer Kompetenz und Leidenschaft individuelle und maßgeschneiderte Traumküchen bauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.at

Quelle: DER KREIS