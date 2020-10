German Design Award 2021 in “Gold” für Corno Turno von Naber

Von den mehr als 5.000 Einreichungen beim internationalen Design-Wettbewerb des Rates für Formgebung haben 76 Produkte und Projekte das “Gold”-Prädikat 2021 erhalten – darunter die Einbauspülen-Kombination Corno Turno aus dem NABER-CONTURA® Sortiment. Sie verkörpert laut Jury eine exzellente, ganzheitliche und innovative Designleistung und darf als wegweisend für die Küchen-Branche angesehen werden. Zuvor war sie bereits mit den Universal Design Awards 2020 ausgezeichnet worden.

Sowohl vor dem Fenster als auch in einer Kücheninsel besticht die elegante Spülen-Innovation Corno Turno durch Flexibilität und einfache Handhabung. Die Armatur lässt sich komplett ins Becken versenken, nichts ragt über das Arbeitsplattenniveau hinaus. Andererseits kann die Armatur auch dann genutzt werden, wenn die Spüle mit dem passenden Schneidbrett halb oder ganz abgedeckt wird, um zusätzliche Arbeitsfläche in der Küche zur Verfügung zu haben.

Vorbildliches Design der PickUP Einbauspüle

Eine der “Winner”-Auszeichnungen des German Design Award 2021 in der Kategorie “Excellent Product Design – Kitchen” geht an die Keramik-Einbauspüle PickUP. Damit würdigt die aus internationalen Designexperten bestehende Jury eine hervorragend umgesetzte Gestaltungsleistung im Kontext Küche. Mit zwei Ebenen im Spülbecken gehört die PickUP Serie zu den Ausnahmeerscheinungen in diesem Küchenzubehör-Segment. Sie ermöglicht einen besonders ressourcenschonenden Handabwasch, da das Podest im Spülbecken ein kleines unteres Becken formt und als Ablage für Geschirr oder geputztes Gemüse fungiert. Die hohe Schlag- und Kratzfestigkeit des natürlichen Werkstoffs und seine lichtechten Farben garantieren ein dauerhaft edles Erscheinungsbild dieser Einbauspüle

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.de

Quelle: Naber