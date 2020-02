GfMTrend besetzt Management-Posten neu – Alexander Hesse an Bord

Drucken

Mit Alexander Hesse (49) habe man einen erfahrenen Branchen- und Verbandsprofi gewinnen können, wie Joachim Herrmann betont. Von 2009 bis 2015 war Hesse als verantwortlicher Produktmanager der EMV-Schiene Contur tätig. Danach wechselte er als Produktentwickler zu Giga International. Seit 2019 begleitete der neue GfMTrend-Manager die Branche als selbstständiger Berater. Alexander Hesse wird seinen neuen Posten am 1. April diesen Jahres antreten.

„Nach der Neubesetzung der vakanten Management-Stelle sehen wir uns in der Verbandszentrale perfekt und schlagkräftig aufgestellt. Das Einkaufsteam um Achim Hilgers als Einkaufleiter ist nun wieder komplett“, erklärt Joachim Herrmann. Und weiter: „Damit haben wir einen weiteren Schritt unternommen, um den wachsenden Herausforderungen an den mittelständischen Küchen- und Möbelfachhandel auch in Zukunft erfolgreich begegnen zu können.“



Alexander Hesse wird die Position des Produkt- und Marketingmanagers übernehmen

Quelle: GfMTrend