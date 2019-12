Glatz: neue Sonnenschirm-Modelle zur Saison 2020

Drucken

Ob großzügige Terrasse oder gemütliche Gartenlounge – wer die Außenfläche unter einem Sonnenschirm komplett ausnutzen möchte, ist mit dem neuen Freiarmschirm Fortano von Glatz gut beraten. Anders als bei klassischen Mittelstockschirmen ist beim Fortano der Mast nicht mittig am Schirmdach fixiert, sondern seitlich von diesem. Für einen sicheren Halt sorgt eine stabile Hängevorrichtung, die den Seitenmast mit dem Schirmdach verbindet. Somit lässt sich die Fläche unter dem Schirmdach bestmöglich nutzen, da hier weder Mittelmast noch Schirmsockel unnötig Platz wegnehmen.

Ein großes Plus des neuen Freiarmschirms ist seine Schließhöhe von 80 cm. Beim Öffnen richtet sich das Schirmdach automatisch horizontal aus und schwebt aufgrund seiner Schließhöhe über jedem Sitzmobiliar. Der neue Freiarmschirm ist in den Größen 300 x 300 cm und 400 x 300 cm, wahlweise mit einem Gestell natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet, in den Stoffklassen 2, 4 und 5 erhältlich. In der Dimension von 300 x 300 cm hält der Fortano Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h stand. Damit ist der Fortano der ideale Schattenspender für die Hotellerie und Gastronomie sowie private Outdoorflächen. Als Ergänzung zur Beschattung von großzügigen Poollandschaften kann dieses Modell ebenfalls eingesetzt werden.



Glatz Fortano

Aufgrund der ungleichen Gewichtsverteilung von Freiarmschirmen steht bei der Befestigung die Sicherheit an erster Stelle. Will man Stolperfallen vermeiden und hat einen Stammplatz, bietet sich zur Schirmbefestigung eine fest im Boden verankerte Hülse an. Daneben stehen als Original-Befestigungslösung für den Fortano zig Sockel in diversen Designs mit und ohne Rollen sowie eine Mauerkonsole zur Wahl.

Ambiente Nova – der neue XXL-Freiarmschirm

Für einen Hauch Exklusivität im Schatten sorgt der neue Ambiente Nova im XXL-Format mit einer Spannbreite von bis zu fünf Metern. Aufgrund eines patentiertem Antriebssystem lässt sich der multifunktionale Freiarmschirm mittels Kurbel spielend leicht handhaben. Zusätzlich lässt sich der Ambiente Nova mit einer stimmungsvollen warmweissem LED-Beleuchtung, einem Drehfuß und vielem mehr ausstatten.

Als Nachfolger des legendären Ambiente präsentiert sich der Freiarmschirm Ambiente Nova im völlig neuen Design und überzeugt durch seine reduzierte Formensprache und hochwertige Materialien. Für ein kinderleichtes Betätigen der Kurbel sorgt ein patentiertes Antriebssystem. Während sich das Schirmdach beim Öffnen automatisch horizontal ausrichtet, berührt es beim Schliessen weder darunterstehende Tische noch Sitzmöbel. Abends bringt optional ein warmweisses LED-Beleuchtungssystem, das in den Streben integriert ist, Licht ins Dunkle. Dabei können die LED-Leuchtgruppen direkt oder indirekt geschaltet und in ihrer Helligkeit einzeln oder zusammen gedimmt werden. Einen stimmungsvollen Akzent setzt der hinten angebrachte LED-Streifen in kompletter Mastlänge.



Glatz Ambiente Nova

Versehen mit Schirmbezügen der Stoffklasse 5, ist der Ambiente Nova im runden Format (Ø 400 cm, 500 cm) sowie in rechteckigen (400 x 300 cm, 450 x 350 cm) und quadratischen Größen (350 x 350 cm, 400 x 400 cm), natureloxiert oder pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe erhältlich. Zusätzlich lässt sich dieser XXL-Freiarmschirm mit einem Drehfuß und vielem mehr ausstatten. Auf Anfrage sind Sondergrößen möglich. Sowohl für den Alltag in der Gastronomie und Hotellerie als auch für große Outdoorflächen konzipiert, lässt sich unter seinem Schirmdach die Fläche vollumfänglich nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glatz.ch

Quelle: Glatz