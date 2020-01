GORENJE – Es ist Zeit für die EHF EURO 2020

Drucken

Vom 9. bis 26. Januar sind Österreich, Norwegen und Schweden stolz darauf, Gastgeber der EHF EURO 2020 zu sein (https://men2020.ehf-euro.com/home/). Zum ersten Mal in der Geschichte des Handballs werden 24 Mannschaften an der Europameisterschaft teilnehmen und das Turnier wird von drei verschiedenen Nationen ausgerichtet. Während Österreich zwei Vorrundengruppen und eine Hauptrundengruppe ausrichtet, wird Norwegen nur in der Vorrunde an dem Wettbewerb teilnehmen, in der zwei Gruppen ausgetragen werden. Schweden steht nach zwei Gruppen in der Vorrunde und einer Hauptrunde im Rampenlicht, da sie der stolze Gastgeber des letzten Wochenendes sein werden. Die von Schweden ausgewählten Austragungsorte sind Göteborgs Scandinavium, die Malmö Arena und die Tele 2 Arena in Stockholm . Österreichische Spiele werden in der Wiener Stadthalle und der Stadthalle Graz ausgetragen. In Norwegen ist Trondheim Spektrum der Austragungsort.

Gorenje als offizieller Sponsor

Nach der erfolgreichen Aktivierung während der EHF EURO 2018 in Kroatien versucht das Unternehmen, seine Position in der Handballwelt zu festigen und die Marke der breiten Community näher zu bringen. Gorenje und #simplyfans werden mit zwei verschiedenen Aktivierungen, die während der gesamten Meisterschaft in den Austragungsbereichen stattfinden, und mit ansprechenden digitalen Inhalten und Herausforderungen ein einzigartiger Bestandteil des EHF EURO 2020-Mosaiks sein.

Lernen Sie Gorenjes erstes Maskottchen kennen!

Und damit die Sponsoring-Aktivitäten von #simplyfans noch mehr Spaß machen, wurde im Dezember das allererste Gorenje-Maskottchen präsentiert. Ein spezieller Kühlschrank namens Gorini ist jetzt Teil der #simplyfans-Familie und unterhält Fans in den sozialen Medien, wird aber auch Teil der Action in den Arenen sein. Treffen Sie Gorini www.facebook.com/gorenjesimplyfans/videos/503697640503116/ und folgen Sie seiner Geschichte auf den sozialen Medienkanälen von @Gorenjesimplyfans (www.facebook.com/gorenjesimplyfans/ und www.instagram.com/gorenjesimplyfans).

#simplyfans bei der EHF EURO 2020

In Graz (9. – 13. Januar) und in Wien (16. – 22. Januar) wird Gorenje Handballfans mit Aktivitäten unterhalten. Am Werbestand haben die Fans die Möglichkeit, ein ganz besonderes EHF EURO 2020 #simplyfans-Video aufzunehmen. Jeder hat die Möglichkeit, dieses Video an seine E-Mail zu senden. Wenn Sie es später auf Instagram mit einem Instagram-Profil-Tag von @Gorenjesimplyfans veröffentlichen, haben die Zuschauer die Chance, zwei großartige Preise zu gewinnen. Entweder konnten sie am letzten Spieltag in Graz (13.1.) Oder in Wien (22.1.) Eine VIP-Tour hinter die Kulissen gewinnen oder sie werden in einem Gorenje-Big-Screen-Spot gezeigt, der während jedes Spiels gespielt wird. Mit der gleichen Aktivierung werden die Fans am letzten Wochenende in Stockholm unterhalten. In der Vorrunde und in der Hauptrunde wird Gorenje die Fans in der Malmö Arena (11. bis 22. Januar) mit dem besonderen Punktespiel unterhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje