Gorenje ist umgezogen

Gorenje freut sich über die Veränderung und die damit verbundenen Vorteile.

„Wir möchten kontinuierlich besser werden und arbeiten laufend an unseren Abläufen. Im Zuge dessen, war es Zeit für eine Veränderung, welche uns einen weiteren Schritt nach vorne bzw. in diesem Fall nach oben. Das moderne und offene Büro im 13. Stock bietet nicht nur einen tollen Ausblick über Wien, sondern auch ein energiereiches, neues Umfeld“, so der Geschäftsführer Michael Grafoner. Die interne Kommunikation sei einfacher, schneller und effizienter.

Die neue Büroadresse der Gorenje Austria HandelsGmbH in der Wienerbergstrasse 11, Turm B, 13. Stock, 1100 Wien ist somit auch die neue Rechnungsadresse. Gorenje weist außerdem darauf hin, dass die Telefonnummern unverändert bleiben. Die Adresse möge jedoch im Lieferantenverzeichnis aktualisiert werden. Gorenje bedankt sich für die Treue und freut sich auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern.

Das Team von Gorenje freut sich auf die neuen Büros mit einer tollen Aussicht

Quelle: Gorenje