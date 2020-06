Gorenje startet Kooperation mit Rexel Austria

Drucken

REXEL ist in Österreich mit den beiden Marken REGRO und SCHÄCKE am Markt vertreten und bringt neben einer starken regionalen Präsenz unter anderem hohe fachliche Kompetenz und eine große Vertriebsmannschaft mit in diese Zusammenarbeit.

„Die Kooperation ist sehr positiv für Gorenje Österreich, denn dadurch ist es uns möglich, unsere Distribution sowie unser GPS-Sortiment (Gorenje Partner Sortiment) österreichweit auszubauen.” erklärt Mag. Michael Grafoner, Geschäftsführer Gorenje Österreich.

Auch das Team von Rexel Austria freut sich über die Zusammenarbeit. Prok. Indzi Kodba, Geschäftsfeldleiterin Handel bei Rexel Austria, „Wir achten genau auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden. Dementsprechend ist die Zusammensetzung unseres Produkt- uns Dienstleistungssortiments konsequent auf hochwertige Markenprodukte renommierter Hersteller ausgelegt.“ Die Kooperation mit Gorenje stellt daher die konsequente Verfolgung unserer Qualitätsstrategie dar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at und unter www.rexel.at

Quelle: Gorenje