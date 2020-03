GRASS erhält Red Dot Design Award 2020 für Kinvaro T-Slim

Drucken

Der Red Dot Award steht für Werte, die in der Produktentwicklung be-sonders wichtig sind und die ihren Beitrag zur Differenzierung gegen-über dem Wettbewerb leisten: Innovation und hohe Designqualität. Die internationale Jury verleiht das Qualitätssiegel lediglich an Produkte, die eine hervorragende Gestaltung aufweisen. Dementsprechend begehrt ist der Award. Allein im letzten Jahr wurden rund 6.500 Produkte eingereicht. Aus dieser enormen Anzahl an Einreichungen wurde Kinvaro T-Slim als herausragendes Produkt ausgewählt. GRASS gewinnt den beliebten Design-Award damit zum fünften Mal.

Mit Kinvaro T-Slim wurde ein Bewegungs-System ausgezeichnet, das derzeit im Markt einzigartig ist. Kinvaro T-Slim ist das dünnste, effizienteste Klappen-System, das GRASS je entwickelt hat. Er vereint puristische Ästhetik, höchste Stabilität und die Kunst der perfekten Bewegung auf beispiellose Weise. Das Klappen-System fügt sich nahezu unsichtbar in das Möbelstück ein, eröffnet so neue Möglichkeiten für den Oberschrank und bietet Möbeldesignern und Konstrukteuren maximale Flexibilität. Neben dem ästhetischen Plus bringt die Reduktion einen weiteren Nutzen: Das Klappen-System braucht nur wenig Platz, sodass der vorhandene Stauraum optimal genutzt werden kann.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Red Dot Award“, sagt Harald Küper, Produktmanager bei GRASS. „Der Award bestätigt uns in allem, was wir von unseren Kunden gehört haben: dass Kinvaro T-Slim derzeit im Markt seinesgleichen sucht und mit seinen Vorteilen absolut den Zeitgeist trifft.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: GRASS