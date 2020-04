GRASS setzt Wohntrends in Bewegung

Drucken

Mit Kinvaro T-Slim hat GRASS im vergangenen Jahr eine neue Dimen-sion der Unsichtbarkeit entwickelt: Den Ingenieuren von GRASS ist es gelungen, die komplexe Mechanik des Dreh-Beschlags auf eine Baugröße von 12 Millimetern zu reduzieren. Kinvaro T-Slim verschmilzt so mit dem Möbel zu einer konstruktiven Einheit. Mit dem neuen Produkt, das im April 2020 in den Handel kommt, erhalten Schreiner, Möbelhersteller und andere Verarbeiter ein Bewegungs-System, mit dem sie ihren Kunden einzigartige, hochwertige Möbelstücke bieten können, die voll auf die Trends der Gegenwart einzahlen: „Die Möbel werden wohnlicher und transparenter, die Lebensräume verschmelzen“, so Sascha Frey, Trade Marketing Manager von GRASS. „Das bedeutet auch, dass die Menschen die Sichtbarkeit der Technik reduzieren wollen. Die technischen Details sollen für Komfort im Hintergrund sorgen, aber nicht ins Auge fallen.“

Das verdeckte Drehklappen-System Kinvaro T-Slim gehört zu den jüngeren Innovationen von GRASS – belegt wird dies unter anderem mit

der Auszeichnung durch den begehrter Red Dot Design Award in der Kategorie „Product Design“. Kinvaro T-Slim zeigt ebenso wie die Erfindung des doppelwandigen Schubkastens die ganze Innovationskraft des Unternehmens. Ergänzt wird das neue Klappen-System auf geradezu einzigartige Weise durch das verdeckte Scharnier Tiomos Hidden. Denn beide bieten eine unsichtbare Technik, die Möbeldesignern gänzlich neue Möglichkeiten schafft.

Neuer Handwerkskatalog: Als Partner dem Handwerk die Arbeit erleichtern

Begleitet werden die Produkte von einer Service-Offensive, die zur letz-ten Holz-Handwerk startete: Vor zwei Jahren präsentierte GRASS seinen neuen Handwerkskatalog. Übersichtlich und umfassend ist darin das Sortiment gelistet, mit allen Informationen, die das Handwerk für die Planung im Tagesgeschäft benötigt. Gleichzeitig sind Print- und Online-Bereich äußerst vorteilhaft verknüpft: Über QR-Codes gelangt der Nutzer direkt zu den Produktvideos im YouTube-Kanal von GRASS und findet dort sowohl weiterführende Informationen als auch Details zu Verarbeitung und Installation. Seit März 2020 liegt nun die neue Auflage des Handwerkskatalogs vor: „Die erste Auflage hat für GRASS ein neues Kapitel der Marktbearbeitung aufgeschlagen und bei unseren Kunden in Handel und Handwerk große Beachtung gefunden“, so Sascha Frey. „Die zweite Auflage wird jetzt noch besser, weil wir zwei Jahre Erfahrung und Feedback einfließen lassen konnten. Und natürlich kommt bei der aktuellen Gestaltung unser neues Corporate Design zur Anwendung.“

Auch die neue Ausgabe des Handwerkskatalogs beinhaltet wieder das im Handel erhältliche Handwerkssortiment inklusive aller Neuheiten der vergangenen beiden Jahre. In seinem Infoteil werden die verschiedenen Service-Leistungen von GRASS für das Handwerk zusammenfasst. Neben Standards wie der Bereitstellung von CAD-Daten, umfangreicher Verarbeitungstechnik oder der Hilfestellung durch Online-Videos stehen hier auch die Roadshow-Busse von GRASS im Fokus. Sie bringen die Messe tagtäglich zu den Handwerksbetrieben der DACH-Region und können auch angefordert werden.

In Kürze: Impulse für die Gestaltung von Lebensräumen, Innovationen für die Partner vom Handwerk – mit seinen aktuellen Produkten wird GRASS seinem Anspruch als Innovationstreiber eindrucksvoll gerecht: Das neue, am Markt einzigartige Bewegungs-System Kinvaro T-Slim, jüngst ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award, ist ab sofort für den Handel erhältlich – und mit dem neuen Handwerkskatalog 2020 bietet das Unternehmen seinen Kunden ein komfortables Planungstool.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: GRASS