Grünbeck präsentiert Treca Paris – die Haute Couture des Schlafens à la francaise

Drucken

Tauchen Sie mit Matratzen von Treca Paris in einen Haute-Couture Schlaf voller Entspannung ein. Treca steht seit 85 Jahren für das ‘‘Savoir-Dormir à la française‘‘, ein handwerkliches Know-how, seit Generationen weitergegeben. Tag für Tag, Nacht für Nacht stellt Treca Ihr umfangreiches Know-how in den Dienst Ihres Schlafes, damit Ihre besten Nächte die eines jeden Tages sind. Polsterungen, edle Materialien und handgenähte Oberflächen machen Treca zu einer prestigeträchtigen und raffinierten Marke. Im Rahmen des Events wurden die neuen Modelle von Treca präsentiert, wie das Top Luxus Bett aus der Kollektion Couture mit dem Kopfteil „Diamant“ sowie das runde Bett „La Grande Jungle“.

Treca Paris Club Privilège Store in Wien bei Grünbeck

Grünbeck kommt vom Handwerk und ist seit 3 Generationen ein mit perfekter Dienstleistung gewachsenes Unternehmen. Zu den Tischleranfertigungen sind die besten Top-Designmarken und das Bauherrenservice mit Innenarchitektur dazugekommen. Heute bietet das Haus Grünbeck die größte Vielfalt unter einem Dach in Ostösterreich mit dem Treca Paris Club Privilège Store Wien bei Grünbeck und mit Konzept Design-Shops von Rimadesio, Walter Knoll, Poliform, Vitra, Rolf Benz, Dedon, Cor & Interlübke. Im Grünbeck Einrichtungshaus werden auf 7 Etagen auf einer Ausstellungsfläche von über 1100 m² die verschiedensten internationalen Top-Designmarken präsentiert, die unterschiedliche und individuelle Kundenwünsche ansprechen.

Das Haus ist kein normales Möbelhaus, das Innenarchitekturteam bei Grünbeck hat Spezialisten für viele Fachbereiche und bietet vom einzelnen Luxusmöbel bis hin zur kompletten Wohnungssanierung inkl. Baukoordination ein All in One Paket. Daher ist es dem Team für eine optimale Beratung sehr wichtig, Termine gegen telefonische Vereinbarung zu planen.

Der maßgeschneiderte Schlaf

Alle Treca Betten werden noch heute vollständig in den Werkstätten am historischen Ursprungswerk in Reichshoffen, Frankreich, hergestellt. Darüber hinaus können die Produkte nach Kundenwunsch personalisiert werden, sei es in Bezug auf Abmessungen oder Dekoration – für einen echten „ maßgeschneiderten“ Service



Treca Paris bei Grünbeck: Couture Kollektion: das runde Bett „La Grande Jungle“

Passend zu den Betten werden auch Accessoires, wie Untermatratzen-Bezüge, Deko-Kissen, Keder und Fußläufer angeboten, um alles optisch im Design perfekt aufeinander abzustimmen. Weiters gibt es im Treca-Sortiment auch Bettbänke, die perfekt zum Kopfteil passen, verschiedenste Nachttische-Designs sowie Lampen, Spiegel oder Sessel, um das gesamte Schlafzimmer schön und gemütlich zu dekorieren.

Treca und Pierre Frey teilen gemeinsame Werte der Tradition, des Handwerks, der französischen Kreation und der hervorragenden Qualität und arbeiten zusammen, um eine große Auswahl an Stoffen passend zu den Treca-Betten anzubieten.



Angelika und Stefan Grünbeck

Weitere Informationen finden Sie unter www.gruenbeck.co.at und unter www.treca.com/de/

Quelle: Grünbeck