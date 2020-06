Häcker Küchen begrüßt neuen Vertriebsleiter Overseas

Drucken

Der zweifache Familienvater besitzt eine langjährige Küchenerfahrung und war vor seinem Eintritt bei Häcker als Vertriebsprofi mit Stationen in Europa und den USA sowie als selbstständiger Unternehmensberater tätig. Häcker Geschäftsführer Markus Sander hat viel lobende Worte für den neuen Übersee-Manager: „Andreas Gommeringer hat uns in den letzten 12 Monaten beim Aufbau des USA-Geschäfts bestens beraten. Dabei haben wir schnell gemerkt, dass die Chemie zwischen uns stimmt und er gut zu Häcker passt“.

Andreas Gommeringer

Häcker wächst kontinuierlich und der Umsatz außerhalb Europas spielt dabei eine immer größere Rolle. Diesen Weg geht Häcker konsequent weiter und sichert sich dabei ein großes Know-how und eine sympathische Persönlichkeit. „Ich bin sehr glücklich, für ein so dynamisches und werteorientiertes Unternehmen wie Häcker in verantwortungsvoller Position zu arbeiten. Daher freue ich mich sehr auf die spannenden Aufgaben“, so ein sichtlich motivierter Andreas Gommeringer. Das gesamte Häcker Team freut sich ebenfalls auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Vertriebsleiter Overseas.

Quelle: Häcker Küchen