Häcker Küchen veranstaltet im September die jährliche Hausmesse

Politik und Medizin haben zwar neue Rahmenbedingungen für Messen geschaffen, doch der bekannte Häcker Spirit wird die Besucher wie in den vergangenen Jahren faszinieren und beeindrucken. Das Statement der Rödinghausener ist klar: „Wir haben Häcker auf die aktuelle Situation ausgerichtet, die richtigen Schritte unternommen und sind weiter an der Seite unserer Kunden“, so Markus Sander, Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing und Controlling.

Das bedeutet, dass die Hausausstellung wie geplant vom 19. – 25.09.2020 stattfinden wird. Selbstverständlich wird die Messeorganisation auf die aktuelle Lage angepasst. So erhält jeder Besucher die Möglichkeit, sich nach erfolgter Registrierung ausgiebig und sicher in der neuen Küchenwelt umzuschauen. Für Kunden und Interessenten, die nicht persönlich zu Häcker kommen können, bietet das Unternehmen die Möglichkeit, die Ausstellung in einem digitalen 360° Rundgang zu erleben. Dieser virtuelle Messebesuch umfasst auch die elektronische Kommunikation für Fragen und Gespräche.

Dass es sich auch 2020 lohnt, nach Rödinghausen zu kommen, verdeutlicht das diesjährige Messemotto: Welcome to the next level – Meilensteine. Damit spielt Häcker auf ein bedeutendes Messe-Ereignis an. „Hier und heute verspreche ich ihnen einen echten “Kracher“. Eine Produktüberraschung, die unsere Kunden begeistern und beflügeln wird“, führt Markus Sander weiter aus. Das macht neugierig auf mehr, denn in der Häcker Familie gibt es immer wieder marktbestimmende Küchenneuheiten.

Laut Unternehmensangaben laufen die Planungen für die Hausmesse 2020 auf Hochtouren. Obwohl die Messe in diesem Jahr unter anderen Voraussetzungen stattfindet, setzt Häcker Küchen damit ein wichtiges Signal Richtung Wachstum und Zukunft.

