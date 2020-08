Häcker stärkt mit Website Relaunch die Onlinepräsenz

Drucken

Ob PC, Tablet oder Smartphone, die Inhalte der Häcker Website vermitteln dabei stets ansprechende Kücheninspirationen. Großformatige und ästhetische Bilder nehmen den Betrachter mit auf eine spannende Reise durch die Häcker Küchenwelt. Der dynamische Aufbau der Website, die intuitive Handhabung sowie die gesamten Anwendungen machen Spaß und bringen dem Nutzer Design und Technik anschaulich näher. Da möchte man glatt ein-tauchen und die außergewöhnlichen Küchen berühren. Wer eine neue Küche sucht, der ist hier genau richtig.

Facettenreiche Küchenkollektionen werden ausdrucksstark dargestellt

Die neue Website verfügt jetzt über eine große Mediathek, in der man vielfältige Unternehmens-Videos, Broschüren und Flip-books findet. Ein ausführlicher Pressebereich informiert zudem über News und aktuelle Veröffentlichungen. Besonders auffällig ist der ausführliche Infobereich zum Thema Nachhaltigkeit. Als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen engagiert sich Häcker seit vielen Jahren in mehreren Umwelt- und Sozialprojekten. Von Blühwiesen bis zur ökologischen Ladungssicherung, vom afrikanischen Schulprojekt bis zur Baumpflanzaktion. Der Besucher erfährt dabei auf anschauliche Weise, was Häcker im Bereich der Nachhaltigkeit bewirkt und warum es wichtig ist, hier Verantwortung zu übernehmen.

Für Handelskunden bietet Häcker jetzt eine komfortable Supportplattform mit Kundendienst, Garantie, Nachbestellung und Extra-netdienstleistungen. Diese sollen die enge Zusammenarbeit mit den Handelspartnern beschleunigen und vereinfachen sowie zusätzliche Inhalte abrufbar halten. Denn Häcker Küchen sind ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel zu erwerben.

Dass der umfassende Website-Relaunch in nur drei Monaten mit einem eigenen Digital-Team gelang, verdeutlicht die hohe Online-Kompetenz, die Häcker besitzt. Er ist ebenso ein Spiegelbild des hohen Qualitätsanspruchs, dass die Küchen aus dem Hause Häcker kennzeichnet. Für alle Freunde charismatischer Design- Küchen ist der Besuch der neuen Häcker Website mit Sicherheit lohnenswert.

Die neue Website von Häcker Küchen

Quelle: Häcker Küchen