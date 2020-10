Haier Deutschland weiter auf Wachstumskurs

Haier Deutschland ist weiterhin auf Expansionskurs. Am 1. Oktober 2020 begrüßte das Unternehmen gleich drei zusätzliche Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb.

Sandra Frombeck wird neue Key Account Managerin für Food Channel, DIY und Teleshopping-Kanäle. Die Diplom-Kauffrau kommt von Vestel Germany, für die sie als Key Account & Produktmanagerin tätig war. „Ich freue mich darauf, mein umfangreiches Know-how in der Kundenakquise und Kundenpflege bei Haier einbringen zu können und so dazu beizutragen, das Unternehmen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern noch bekannter zu machen“, sieht Sandra Frombeck ihrer neuen Aufgabe gespannt entgegen.

Martin Heller stößt als Key Account E-Commerce zum Sales-Team. „Seit vielen Jahren gehört es zu meinen Aufgaben, neue Unternehmensbereiche aufzubauen. Das Online-Business von Haier Deutschland weiterzuentwickeln, ist eine besonders spannende Aufgabe für mich“, so der Diplom-Betriebswirt mit zusätzlichem Master im „Digital Business Management“, der lange Jahre in führender Position für namhafte Marken wie AEG-Electrolux-Hausgeräte und Media Markt tätig war.

Komplettiert wird das Trio von Dejan Ilić als Key Account Built-in. Der Vertriebsprofi kommt von der Gorenje Vertriebs GmbH und gilt als Experte für den Bereich Einbau-Hausgeräte. „Mit meinem Netzwerk und meinen umfassenden Kenntnissen des Küchen- und Möbelfachhandels werde ich dazu beitragen, Haier in Deutschland in neuen Absatzkanälen erfolgreich zu etablieren“, berichtet Dejan Ilić.

„Mit Sandra Frombeck und Martin Heller konnten wir langjährig erfahrene Vertriebsprofis und ausgewiesene Branchen-Kenner für uns gewinnen. Mit Dejan Ilić ist es uns gelungen, die ideale Besetzung für eine schnelle Distribution in den neu erstrebten Absatzkanälen unserer kürzlich auf der IFA vorgestellten Einbaugeräte-Serie mit künstlicher Intelligenz zu finden. Ich freue mich ganz besonders, dass wir unser Produktportfolio komplettiert haben und nun mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Vertriebsmannschaft im Bereich Einbau beginnen. Gemeinsam wollen wir die positive Entwicklung unseres Unternehmens in Deutschland nachhaltig festigen und weiter ausbauen“, begrüßt Christian Burghardt, Head of Sales aller Brands der Haier Group, die neuen Mitarbeiter im Team.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.haier.de

Quelle: Haier