Hailo erhält EcoVadis-Auszeichnung in Silber

„Wir freuen uns sehr über das Silber-Rating von EcoVadis als Anerkennung für unser verantwortungsvolles Handeln“, sagt Jörg Lindemann, CEO von Hailo. „Diese Anerkennung bestätigt uns darin, weitere Ressourcen einzusetzen, die zu unserem nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg beitragen.“

Die vier Säulen der Corporate Social Responsibility

Mit EcoVadis kommt die Auszeichnung von einem der renommiertesten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen. Mehr als 50.000 Unternehmen gehören zum EcoVadis-Netzwerk. EcoVadis bietet eine einzigartige Bewertungsmethodik und intelligente, kooperative Tools, mit denen die Teilnehmenden nicht nur sehen, wo sie hinsichtlich ihrer CSR stehen, sondern auch, wie sie eine Leistungssteigerung ihres nachhaltigen Wirtschaftens errechen können. Vier Säulen hat EcoVadis dazu definiert: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. So können die Unternehmen mittels des EcoVadis-Monitorings ein umfassendes CSR-Konzept erarbeiten, das jeden Baustein der Geschäftstätigkeit berücksichtigt.

Gesellschaftliche Verantwortung ist Tradition bei Hailo

Für Hailo gehört gesellschaftliche Verantwortung seit der Gründung untrennbar zur wirtschaftlichen Betätigung. Das zeigt sich in den Produkten, mit denen Hailo die Arbeitswelt sicherer und komfortabler macht – und dieses Denken manifestiert sich auch in der CSR-Aktivität, mit der die Unternehmensgruppe schon früh startete und die sich zum Beispiel in dem Verhaltenskodex niederschlägt.Mit der Auszeichnung von EcoVadis sieht sich das Unternehmen darin bestätigt, diesen Weg einer ethischen und gleichzeitig wirtschaftlichen Unternehmensführung fortzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hailo-einbautechnik.de

Quelle: Hailo