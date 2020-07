Hailo Tandem AntiBak: das neue Einbau-Abfalltrennsystem mit antibakterieller Wirkung

Drucken

Ob in Haushalt, Büro oder auch in sensiblen Räumen wie Arztpraxen oder Krankenhäusern – Abfallentsorgungssysteme gehö-ren zu den Zonen, in denen gesteigerte Hygieneanforderungen herrschen, weil dort die Vermehrung von Bakterien schnell zum Problem werden kann. Mit der AntiBak-Linie hat Hailo nun ein Einbau-Abfalltrennsystem im Portfolio, das dank seiner innovativen Oberflächenstruktur dafür sorgt, dass auf den Kunststoffteilen ein Bakterienbefall um 99,9 Prozent reduziert wird. Die spezielle Struktur der eingesetzten Kunststoffe verhindert das Keimen von Krankheitserregern jeglicher Art. Alle Kunststoffflächen wie Systemdeckel, Griffblende und Inneneimer sind durch den Zusatz von Silberionen antibakteriell ausgestattet.

Die außergewöhnlich hohe antibakterielle Wirkungsgeschwindigkeit ist auch noch nach 15 Jahren aktiv und bietet somit dau-erhaften antimikrobiellen Schutz. Das ausgiebig getestete Material wirkt gegen mehr als 50 Bakterienarten. Das Abfallsystem verfügt über eine Lebensmittelzulassung nach FDA. Es enthält kein Nano-Silber und ist sicher in der Anwendung – sowohl für Verarbeiter als auch für den Endanwender. Ein Prüfzertifikat ist verfügbar.

Mit diesen Eigenschaften ist Hailo Tandem AntiBak nicht nur für den Privathaushalt geeignet: Auch Krankenhäuser, Arztpra-xen und andere Einrichtungen aus dem medizinischen Bereich können mit dem Produkt für höhere Hygienestandards sorgen. Kindergärten, Schulen, Behörden, Büros, Gastronomiebetriebe o. ä. sind ebenso potenzielle Einsatzorte.

Hailo Tandem AntiBak ist geeignet zum Einbau in Drehtürschränke ab 30 cm Breite. Ein Kunststoff-Systemdeckel deckt die zwei 15-Liter-Inneneimer nach dem Einschieben im Schrank hygienisch ab und dient gleichzeitig als praktische Ablage für Utensilien. Auch die Montage und Bedienung sind komfortabel: Der Hailo Tandem AntiBak wird einfach mit vier Schrauben am Schrankboden befestigt. Hochwertige Materialien und leichtgängige Auszugsschienen sorgen für ein gutes Handling im täglichen Gebrauch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hailo.de

Quelle: Hailo