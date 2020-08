Handelsverband – Grothkopp übergibt an Haeser

Drucken

Die Zusammenführung mehrerer Verbände, die Durchführung von 50 Tagungen, die Herausgabe von Publikationen sowie die Mitarbeit in Gremien des Handelsverbandes Deutschland (HDE) und der Fachschule des Möbelhandels waren in dieser Zeit seine prägenden Leistungen.

Im Jahr 1993 holten die Bundesverbände Bürowirtschaft (BBW) und des GPK-Einzelhandels Grothkopp von Berlin nach Köln. Seine Erfahrungen in der Publizistik, im Messewesen und von einer Händler-Seminarreihe in den neuen Bundesländern waren ausschlaggebend, ihm die Verant­wortung für diese beiden Branchenverbände zu übergeben. Er baute gemeinsam mit dem damaligen BBW-Vorsitzenden Armin Schröter die Tagungen des Forum Bürowirtschaft als Plattform von Industrie und Handel aus und engagierte sich für die Branchenmessen in Frankfurt und Köln. Hier vertrat er die Interessen der Besucherseite, setzte zahlreiche Verbesserungen durch. Für die GPK-Branche leitete er zwölf Branchentagungen und machte sich einen Namen als Moderator. Sein Credo: Analog zum föderalen Aufbau der Handelsverbände kommen wir zu unseren Mitgliedern. So fanden die Tagungen in 22 verschiedenen Städten Deutschland statt, viele mit Exkursionen zu interessanten Geschäftskonzepten.

Die Nähe zum Fachhandel und die Kenntnis über ihre Heraus­forderungen holte er sich durch die vom Verband organisierten Erfa-Gruppen und durch zahlreiche Geschäftsbesuche anlässlich seiner zahlreichen Dienstreisen.

Mit jetzt 66 Jahren steht Grothkopp dem Handelsverband Wohnen und Büro beratend zur Verfügung und führt bis zu einer Nachfolgelösung die Geschäfte der GPK Verlags- @ Service GmbH und des Fachverbandes Gastronomie- und Großküchen-Ausstattung e.V. (GGKA).

Sein Nachfolger Christian Haeser (49) hat nach seinem Jurastudium in Bonn und dem Rechtsreferendariat in Hamm und Siegen als Referent für den Zentralverband des Deutschen Handwerks, die Bundesvereinigung Bau und später zusätzlich für den Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen in Brüssel seine Verbandslaufbahn begonnen. Während dieser Zeit hat er insbesondere Themen aus den Bereichen des Binnenmarkt-, Wettbewerbs- und Umweltrechts sowie der Beschäftigungs- und Sozialpolitik bearbeitet. Von 2009 an war er Geschäftsführer beim Bundesverband Mineralische Rohstoffe (MIRO) und vertrat den Verband auf nationaler und auf europäischer Ebene in den Bereichen Rohstoffsicherung, Umweltschutz und Folgenutzung. Seit 01.01.2020 hat sich Haeser in die Themen seines jetzigen Arbeitgebers eingearbeitet.

Quelle: HWB