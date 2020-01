HARO erneut ausgezeichnet – Preis-Sieger Siegel in Gold für HARO

Drucken

Der Deutschland-Test von Focus Money ist eine der wichtigsten Konsumentenbefragungen Deutschlands. In der Studie 2019 wurden zwischen Januar und Juli 2019 über 115 Millionen Konsumenten dazu aufgefordert, Marken zu bewerten. HARO hat einmal mehr mit Bravour abgeschnitten und wurde mit dem Siegel „Deutschlands Preis-Sieger 2019 in Gold“ ausgezeichnet. HARO Partner sollten dies in ihren Beratungsgesprächen nutzen. Denn – das ergab die Umfrage eindeutig – Deutschlands Verbraucher sind durchaus bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn sie von Qualität und Design überzeugt sind.

HARO steht bei Verbrauchern für Top-Qualität

Damit wurde einmal mehr bestätigt, dass Qualität Made in Germany sowie ein umfangreiches Sortiment an wohngesunden Bodenbelägen wichtige Wettbewerbsvorteile darstellen. Auch wenn der Preis ein zunächst naheliegendes Kriterium bei Kaufentscheidungen ist, gibt es für die meisten Konsumenten nicht den alleinigen Ausschlag. Herausragende Qualität, eine lange Nutzungszeit und tolles Design sind besonders schlagkräftige Argumente im erfolgreichen Verkauf.

Jetzt den „Rückenwind“ nutzen und Kunden überzeugen

Die erneute Auszeichnung liefert beste Argumente für ein erfolgreiches Marketing. HARO steht seit fünf Generationen für höchste Qualität, ein verantwortungsvolles Umweltmanagement und branchenführende Innovationen. Dazu Uwe Eifert, Geschäftsführer Marketing/ Vertrieb bei HARO: „Wir sind sehr stolz darauf, auch in 2019 mit dem Siegel „Deutschlands Preis-Sieger“ in Gold ausgezeichnet worden zu sein. Wir unterstützen damit unsere HARO Partner einmal mehr mit wertvollen Verkaufsargumenten, die Verbraucher überzeugen.“

Auch in 2019 hat HARO beim Deutschland-Test von Focus Money mit Bravour abgeschnitten und erhält das Siegel „Deutschlands Preis-Sieger“ in Gold.

