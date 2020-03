HARO Sortimentshighlights 2020 – HARO mit neuem 2-Schicht-Parkettsortiment

Drucken

Auch für das wachsende und boomende Objektgeschäft im Mehrfamilienhausbau oder für intelligente und kosteneffiziente Lösungen im Renovierungs- oder Modernisierungsbereich liefert HARO mit seinem komplett neu überarbeiteten Zweischicht-Parkettsortiment überzeugende Lösungen für den professionellen Verleger. Jüngst abgeschlossene Referenzprojekte im Wohnungs- und Gewerbebau zeugen von der hohen Attraktivität des HARO Zweischichtsortiments, das sich mit einem klaren GOOD-BETTER-BEST Konzept in vier Farbwelten präsentiert.

Vier Farbwelten für die einfache Orientierung

Weiß, Natur, Braun und Grau sind die derzeitigen Trendfarben, und genau diese geben auch die Sortimentsstruktur beim neuen HARO Zweischicht-Parkettsortiment vor. Der Kunde kommt also mit einem Farbwunsch zum HARO Partner und findet in seiner Wunschfarbe neben den klassischen Schiffsböden, trendigen Landhausdielen nun auch ein umfangreiches Sortiment an attraktiven Zweischicht-Varianten beim Stabklassiker Allegro, dem Stab Prestige für das mittlere Preissegment oder dem Stab Maxim im trendigen Landhausdielenformat. Alle drei Stabvarianten werden um neue Artikel in der Optik Raucheiche erweitert, stehen durchgängig in den vier Farbwelten zur Verfügung und bieten mit der PermaDur-Versiegelung, der NaturalinPlus- sowie der NaturaDur-Oberfläche drei verschiedene Lösungen an. Bei den Stäben Allegro, Prestige und Maxim ergänzt zudem die neue Farbe ´Graphitgrau` das Sortiment, mit der weiteren Holzart Esche verfügt man über zusätzliche Gestaltungsalternativen.

Mit dem „HARO ROOM Visualizer“ einen Riesenschritt voraus

Doch nicht nur die neu strukturierte Präsentation des Sortiments sorgt dabei für einen einfachen Verkauf, mit dem neuen HARO Room Visualizer entweder auf der Webseite oder in der HARO digital! App können Kunden ihre eigenen Räume virtuell mit dem kompletten HARO Sortiment auslegen. Die neue Funktion heißt „In meinen Raum sehen“ und revolutioniert die Bodenauswahl – sowohl für Kunden wie auch für HARO Partner, die diesen Effekt selbstverständlich auch am Beratungsbildschirm abrufen können.

HARO hat sein Zwei-Schicht-Parkettsortiment komplett überarbeitet und präsentiert sich zum Jahresauftakt 2020 mit einem klaren GOOD-BETTER-BEST in vier Farbwelten

Quelle: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO