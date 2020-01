HARO – Traumhafte Aussichten in Siegen

Drucken

Was bedeutet eigentlich genossenschaftlich Wohnen? „Der Zweck der Genossenschaft ist ausschließlich darauf gerichtet, Mitgliedern gute und zweckmäßig errichtete Wohnungen in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu bezahlbaren Mieten zu beschaffen.“ Was die Gründer der WGH im Jahr 1902 als Leitidee beschrieben, sagt aus, was die Wohnungsgenossenschaft im Kern definiert. Bis heute hat diese Aussage Bestand und ist ein Garant für sozial verträgliche Mieten. Die Sanierung von bestehenden Bauten ist unverzichtbar, aber für eine vorausschauende Genossenschaft gehört ebenfalls immer wieder das Thema Neubau auf die Agenda.

Konkret handelt es sich um fünf Mehrfamilienhäuser, die mit einem Investitionsaufwand von über 10 Millionen Euro 70 hochwertige und überwiegend barrierefreie Wohnungen bieten. Ganz bedarfsgerecht ist jedes Haus mit unterschiedlichen Wohnungstypen ausgestattet. Die Bandbreite reicht von der kleinen 38-m²-Wohnung für Singles bis zu großzügigen 115 m² großen Wohnungen, in denen sich auf zwei Ebenen Familien wohlfühlen können. Jedes Haus verfügt über einen Aufzug, Pkw-Stellplätze und separate Kellerräume für jede Wohneinheit. Die Architektur ist geprägt von großzügigen Verglasungen für helle Wohnungen, Balkone und vorgesetzte Laubengänge auf der Straßenseite setzen optische Akzente. Alle Objekte entstanden natürlich mit modernen und hochwertigen Materialien in nachhaltiger Bauweise nach Maßgabe der Energieeinsparverordnung (EnEV). Freundlich gestaltete Außenareale mit viel Grün umrahmen die Häuser.



Die Hanglage bietet den Vorteil einer tollen Aussicht – raumhohe Balkontüren bringen viel Licht in die Wohnungen

Nachhaltigkeit und Wohngesundheit – DISANO by HARO

Bei der Auswahl der Böden entschied sich die WGH bewusst für den Designboden DISANO by HARO, da er in punkto Nachhaltigkeit und Wohngesundheit überzeugte. Auch Hamberger Flooring übernimmt als Hersteller mit seinem Standort in Stephanskirchen ökologische Verantwortung. Die umweltverträgliche und energieeffiziente Produktion ist nach ISO zertifiziert. Der wohngesunde DISANO Designböden ist zudem mit dem Blauen Engel und de eco-INSTITUT Label ausgezeichnet und somit ein Garant für ein gesundes Wohnen. In den Wohnungen wurden 2.000 m² DISANO Project vom HARO Partner Fußboden König aus Olpe vollflächig verklebt. Dadurch eignet sich der Boden bestens für Fußbodenheizung und ist auch in Feuchträumen die erste Wahl.

DISANO Project überzeugt durch Wohngesundheit und Nachhaltigkeit

Quelle: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO Fotos: weisslicht.fotografie-Philipp Brohl