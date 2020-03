HARO Zubehör – Perfektion bis ins kleinste Detail

Drucken

Ob Einrichter ihren Boden selbst verlegen oder ob sie diese Aufgabe einem Profiverleger überlassen, gerade an den Details und der gewis-senhaften Verwendung des speziell für den ausgewählten Boden geeigneten und darauf abgestimmten Zubehörs ist echte Qualität zu er-kennen. Wer sich für einen HARO Premium Bodenbelag entscheidet, findet im umfangreichen Bodensortiment stets auch die Empfehlung z.B. für die dazu perfekt passende Sockelleiste. HARO Sockelleisten sind in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen erhältlich und exakt auf den jeweiligen Parkett-, Laminat- oder Designboden abgestimmt. Dazu gibt es dann selbstverständlich auch die richtige Dämmunterlage, das geeignete Abschluss- oder Übergangsprofil, das für den Boden optimale clean & green Pflege- und Reinigungsset oder die dazu passenden, vielfältigen Systeme für die Wand- oder Treppenverkleidung.

Sockelleisten nun auch aus Original Parkett erhältlich

Im neuen Zubehörsortiment 2020 werden z.B. neben Längenanpassungen bei Standardprodukten für eine optimale Frachtlogistik neue Parkett-Sockelleisten, die es ab sofort in den sechs Hauptparkettfarben mit geölter oder versiegelter Oberfläche gibt, präsentiert.

So ist z.B. die Kubus Sockelleiste mit 16 x 58 mm erstmalig aus Original HARO Parkett sowohl im Sortiment der parkettmanufaktur by HARO aber auch als Sonderbestellung für alle anderen Parkettböden erhältlich. Eine weitere Neuerung betrifft die Sockelleisten für TRITTY Laminatböden der Variante TRITTY 200 Aqua. Diese ist ab sofort für alle Dekore in wasserresistenter Ausführung verfügbar.

Neue Produkte für die Treppenrenovierung

Waren bisher vor allem verschiedene Varianten von Treppenabschlusskanten und seitliche Verkleidungen im Zubehör-Sortiment zu finden, so gibt es nun auch neu fix und fertige Treppenstufen aus Original HARO Parkett im Zubehörsortiment. Diese Stufen stehen für die unterschiedlichsten Treppenvarianten zur Verfügung.

Auf das richtige „Drunter“ kommt es an

Auch wenn Dämmunterlagen beim fertigen Boden nicht sichtbar sind, übernehmen sie doch entscheidende Komfortfunktionen für die Bewohner. Dämmunterlagen wirken sich nicht nur auf den Tritt- und Raumschall aus, sie sorgen auch dafür, dass winzige Unebenheiten im Untergrund wie im Bodenbelag ausgeglichen werden. Sie sind die Garanten für einen homogenen Untergrund. Tritt- und Raumschall werden reduziert, was vor allem Nachbarn aber auch die Bewohner selbst freut. Neben den akustischen Eigenschaften ist die richtige, d.h. die im System zum Belag passende Dämmunterlage auch in energetischer Hinsicht wichtig. Denn unabhängig davon, ob mit oder ohne Fußbodenheizung geheizt wird, vermeidet die richtige Dämmunterlage Energie- und Wärmeverluste.

Reinigung und Pflege mit der clean&green-Serie leicht gemacht

Ein elementarer Vorteil ausnahmslos aller HARO Premium-Bodenbeläge ist ihre Pflegeleichtigkeit. Und damit die Pflege schnell von der Hand geht und die Fußbodenoberfläche richtig behandelt wird, hat HARO mit der Reinigungs- und Pflegemittelserie clean&green ein Rundum-Sorglos-Paket geschaffen. Ob gründliche Reinigung, sanfte Materialpflege oder wirksame Versiegelung gegen äußere Einflüsse: Bei „clean&green“ findet sich für jeden HARO-Bodenbelag die perfekte Reinigungsmittel-Kombination. Für viele unbeschwerte Jahre voller höchs-tem Wohngenuss.

Als Marktführer für Parkett in Deutschland stimmen bei HARO nicht nur Qualität, Design und Service, sondern auch das systemgeprüfte Zubehör

Weitere Informationen finden Sie unter www.haro.com

Quelle: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO