HEFEL investiert in neue Daunenkassettenfüllanlage

Das umfangreiche HEFEL Daunendeckensortiment an durchgesteppten Sommer- und Ganzjahresdecken wird mit der Winterdaunendecke vervollständigt und abgerundet. Durch die neue vollautomatische Spezialkassettenfüllanlage können jetzt auch Daunendecken mit Innenstegen gefertigt werden. Über Füllventilatoren wird das ideale Füllgewicht an Daunen exakt in die einzelnen Kassettenkammern geblasen.

Mit dieser Kassettenfüllanlage mit zwei Fülltischen, vier Waagen und einer Vierrohrfüllung ist HEFEL am absolut neuesten Stand der Technik der Herstellung von wohlig warmen Daunendecken.

Für Geschäftsführer Dietmar Hefel ist klar: „Auch in herausfordernden Zeiten investieren wir, um Kundenwünsche bestmöglich erfüllen zu können und um Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich abzusichern.“

