HiKOKI setzt bei kabelgebundenen Elektrowerkzeugen auf bürstenlose Motoren

Die bürstenlose Hocheffizienzmotoren für kabelgebundene Geräte sind weitestgehend wartungsfrei und haben eine sehr hohe Lebensdauer. Der Verzicht auf Kohlebürsten sorgt für weniger Widerstand und das erhöht den Wirkungsgrad des Motors. Die Ausgangsleistung eines kompakten bürstenlosen AC-Motors ist größer als bei Bürstenmotoren gleicher Baugröße. Ein weiterer Vorteil, besonders auf großen Baustellen, ist die kompakte Wechselrichterschaltung, die einen Leistungsabfall verhindert, auch wenn die Stromversorgung über einen Generator ohne Wechselrichter erfolgt oder wenn das Gerät über Kabeltrommeln an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Konstante Leistung

Die bürstenlosen Motoren kommen ohne Kohlebürsten, Wicklung und Kollektoren aus. Ausbrennen des Motors, Lagenkurzschluss oder der Kommutatorverschleiß gehören auch bei intensivem Einsatz in staubiger Umgebung der Vergangenheit an. Weniger Verschleiß bedeutet mehr Betriebszeit und mehr Effizienz auf der Baustelle.

Praktisch und intelligent am Arbeitsplatz

Die Steuereinheit für bürstenlose AC-Motoren erfordert eigentlich einen Glättungskondensator, der aber zu groß für Elektrowerkzeuge ist. HiKOKI entwickelte eine Steuereinheit ohne Kondensator für den Einsatz in kompakten und handlichen Maschinen wie etwa bei den Schlagschraubern WR14VE, WR16SE, WR 22SE und WR25SE. Handfeste Vorteile auch beim Winkelschleifer G13VE: Dank des kompakten und leistungsstarke Brushless-Motors mit 1.320 Watt verfügt das Gerät über einen schlanken Griff, der wiederum ermüdungsfreieres Arbeiten erlaubt.

Die intelligente neuen Steuereinheit macht auch die Kreissäge C6MEY leiser. Sie verfügt dank der bürstenlosen Motoren über einen Silent Mode. Der Silent Modus passt die Leistungsbereitstellung automatisch der Belastung am Sägeblatt an. Das heißt, die Säge passt die Lautstärke der Schnittführung an.

Die neue Akku-Kreissäge mit Multi Volt benötigt weniger Strom

Multi Volt: Revolutionäre Akku-Technologie von HiKOKI

Mehr Leistung und Flexibilität auf der Baustelle. Die Lösung des japanischen Elektrowerkzeug-Herstellers HiKOKI lautet Multi Volt. Die neuen Lithium-Ionen-Akkus mit 36 Volt sind auch mit Akku-Geräten der 18-Volt-Klasse kompatibel. Möglich macht das eine intelligente Verbindungstechnik: Der Akku erkennt, ob er in einem 18- oder 36-Volt-Gerät eingesetzt wird und passt die Spannung automatisch an. Die 36-Volt-Akkus haben zwar mehr Power als die 18-Volt-Akkus, Größe und Gewicht bleiben aber nahezu gleich. Damit können die Multi-Volt-Akkus in eine Vielzahl von Geräten der 18-Volt-Klasse eingesetzt werden.

Die neuen Multi-Volt-Akkupacks von HiKOKI



Hohe Akku-Standzeit dank integriertem Kühlsystem

Der Vorteil dieser Flexibilität zeigt sich insbesondere bei hoher Leistung, so etwa bei der neuen Akku-Kreissäge C3606DA. Bei 36 Volt reicht gegenüber 18 Volt die halbe Stromstärke aus, um die gleiche Leistung zu erzielen. Durch die geringe Stromstärke und ein integriertes Kühlsystem erwärmt sich der Akku viel weniger und kann so länger seine volle Leistung entfalten. Auch der Akku-Bohrschrauber DS36DA profitiert und ist mit der 36-Volt-Power im Vergleich zu 18-Volt-Maschinen bis zu 20 Prozent schneller. Und: Die neuen 36-Volt-Akkus sind in nur 32 Minuten voll aufgeladen.

Wegweisende Technologie und Langlebigkeit

Die neuen Multi-Volt-Akkus von HiKOKI sind besonders langlebig: Sie lassen sich bis zu 1.500 Mal aufladen, ohne dass Leistungseinbußen zu spüren sind. Hinsichtlich ihrer Kompatibilität sind die neuen Akkus einzigartig in der Branche. Bei vergleichbarer Wattstärke sind sie zudem leichter und kleiner als die Konkurrenz. So setzt die revolutionäre Akku-Technologie neue Maßstäbe in Sachen kabellose Freiheit.

Der neue Akku-Bohrschrauber DS36DA mit Multi Volt ist bis zu 20 Prozent schneller

Hitachi Power Tools ist jetzt HiKOKI

Die Hitachi Koki Co., Ltd. entwickelt sich weiter. Im Frühjahr 2017 wurde das Unternehmen von der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft KKR übernommen. Als Folge ändert sich der Unternehmensname im Juni 2018 in Koki Holdings Co., Ltd. Im Oktober 2018 folgte auch ein neuer Markenname: Sämtliche Elektrowerkzeuge von HITACHI Power Tools werden nun unter dem Markennamen HiKOKI angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hikoki-powertools.at

Quelle: HiKOKI