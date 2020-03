Hoftex Group AG: Neutex Home Deco ernennt zwei neue Geschäftsführer

Drucken

Sie folgen auf Jochen Rieger, der seit März 2015 als Geschäftsführer für Neutex tätig ist und das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2020 verlässt. Unter der Führung von Jochen Rieger hat Neutex bedeutende Schritte in seiner Transformation zu einem innovativen, international aufgestellten Unternehmen eingeleitet. Vorstand und Aufsichtsrat der Hoftex Group AG danken Herrn Rieger für seine Leistung sowie die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg.

Joseph Wheeler (43) trat 2014 in die Neutex ein und verantwortet bislang als Sales Director die nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten der Neutex. Als künftiger Geschäftsführer wird er die strategische Neuausrichtung weiter vorantreiben und neue Impulse setzen. Andreas Peter (53) gehört Neutex bereits seit 1990 an und ist seit 2011 in der Position des Technical Directors für die Bereiche Produktion, Technik und Einkauf verantwortlich. Mit seiner weitreichenden technischen Erfahrung wird er künftig den Ausbau der technologischen Kompetenzen in der Produktion und Entwicklung innovativer Textillösungen von Neutex konsequent fortsetzen.

Joseph Wheeler und Andreas Peter werden als bewährtes Führungsteam die strategische Weiterentwicklung der Neutex auf nationaler sowie auf internationaler Ebene weiter fortsetzen und den Einsatz digitaler Technologien und Services gezielt vorantreiben. Die Kunden werden dadurch noch mehr von den umfassenden Gesamtleistungen von Neutex profitieren können und einen spürbaren Mehrwert erhalten.

Neutex, ein Tochterunternehmen der Hoftex Group, verfügt über Standorte im bayerischen Münchberg sowie im rumänischen Targu Mures und beschäftigt insgesamt 240 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.neutex.com

Quelle: Hoftex