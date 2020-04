HOLZ-HANDWERK und FENSTERBAU FRONTALE finden 2020 nicht statt

Drucken

Die unsichere Lage führt auch in der holzverarbeitenden Industrie sowie im Fenster-, Tür- und Fassadenbau zu einer sinkenden Investitionsbereitschaft, verbunden mit Umsatzrückgängen und Produktionsstopps. Gleichzeitig erschweren für die Messeteilnehmer vielerorts eine eingeschränkte Geschäftstätigkeit durch behördliche Anordnungen sowie internationale Reiserestriktionen die Planung und Vorbereitung ihrer Beteiligung.

„Wir bedanken uns ausdrücklich für die zahlreichen vertrauensvollen und konstruktiven Gespräche mit Branchenvertretern in den letzten Tagen, die uns bei der Entscheidungsfindung unterstützt haben. Unser Ziel, mit der HOLZ-HANDWERK und FENSTERBAU FRONTALE für Aussteller und Besucher ein besonderes Erlebnis zu schaffen und den vielfältigen Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen, lässt sich unter dem Einfluss der Corona-Krise leider nicht realisieren“, erklärt Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung der NürnbergMesse. Zur HOLZ-HANDWERK und FENSTERBAU FRONTALE 2020 waren ursprünglich über 1.300 Aussteller aus 42 Ländern und mehr als 110.000 Besucher aus weit über 100 Ländern erwartet worden.

Aufgrund der gestiegenen Verbreitung des Corona-Virus hatte die NürnbergMesse die HOLZ-HANDWERK und FENSTERBAU FRONTALE zunächst vom März in den Juni 2020 verschoben.

„Der Bedarf an Information und Austausch wird nach dieser Krise größer sein denn je”, so Stefan Dittrich, Leiter HOLZ-HANDWERK. „Die HOLZ-HANDWERK und FENSTERBAU FRONTALE bieten den Branchen als Leitmessen auch in Zukunft Orientierung und bleiben Plattformen für den Geschäftserfolg. Deshalb richten wir jetzt den Blick nach vorne und stellen die Weichen für 2022. Wir sind überzeugt, dass den persönlichen Kontakt auch in der Geschäftswelt nichts ersetzen kann.”

Save the Date

Turnusgemäß werden die HOLZ-HANDWERK und FENSTERBAU FRONTALE wieder vom 29. März bis 1. April 2022 stattfinden.

Informationen für Aussteller und Besucher finden sich unter: www.holz-handwerk.de/wirsehenuns2022

Quelle: Messe Nürnberg