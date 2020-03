Home of Kitchen – Die Wohnen & Interieur 2020 zeigt die schönsten Küchen

Drucken

Die Anforderungen ans Wohnen sind im Wandel. Raumkonzepte werden an den Lifestyle der Kunden angepasst und so entsteht ein grenzenloser Wohnraum. Offene Flächen und ineinanderfließende Konzepte ziehen sich durch alle Bereiche. Die Küchenwelt in der Halle C zeigt Produkte, Entwürfe und Geräte von namhaften Marken wie Olina, Schmidt, Haka, Regina, Sachsen Küchen, Breitschopf, Ewe, Fm, Intuo, Brigitte und Dan Küchen. Küchenzubehör und smarte Elektrogeräte werden von den Neu-Ausstellern Blanco, Ozonos und Gorenje präsentiert. Mit großzügigen Wohnküchen, die im freien Verlauf das Wohnzimmer, die Küche und den Essbereich vereinen, vermittelt das Zuhause einen gemütlichen Ankerpunkt für Familie und Freunde. Kompletteinrichtungen mitsamt Beleuchtungskonzepten schaffen eine übersichtliche Atmosphäre und setzen smarte Module in Szene. Neuaussteller Küche & Co wird den Besuchern seine Virtual Reality Küchen vor Augen führen.

Premium-Design in der Halle D

Glänzend, matt und dunkle Farben, bei der Optik sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Noble Küchen mit goldenen Akzenten, Kupferspülen oder Ton in Ton gehalten – die Aussteller in der Premium-Design Halle zeigen ihre extravaganten Modelle. Zwischen den Exponaten von Team 7, Bulthaup und Next125 die Premiummarke der Schüller Möbelwerke lässt es sich staunend durchbummeln. Beeindruckend sind auch die Küchenkonzepte bei der Wohnen & Interieur Premiere für den Schau:Raum Wien mit Beckermann Küchen sowie das prämierte Küchendesign von Lehner Raumkonzepte. So soll Küche!

Den Profis auf die Finger schauen – die beliebte #cookingstation

Vertraut man in der Halle C dem Bauchgefühl und folgt dem Weg immer der Nase nach, stößt man auf die allzeit beliebte #cookingstation der Wohnen & Interieur. Hier schaut man den Kochprofis bei der Arbeit zu und die zeigen mit Kochlöffel, Charme und Melone wie es geht. Die voll ausgestattete und sicherlich größte Küche der Messe wurde vom Kompletteinrichter Peter Max gebaut. Julian Kutos&Co. bekochen die Besucher mit Showcharakter. Das Programm lädt zum Gustieren, Mitmachen und Kosten ein. Vom Thai Curry, zu Kurkuma Brot bis hin zu Sparkling Cocktails genießen die Besucher der Wohnen & Interieur das kulinarische Angebot. Die #cookingstation ist täglich geöffnet, beim After-Work-Shopping, am Donnerstag, 19. März sogar bis 20.45 Uhr. Vorbeikommen lohnt sich. Für Unterhaltung sorgt das restliche Programm mit Highlights wie dem Promikochen und humorvollen Kochbattles.

Die Wohnen & Interieur ist von Mittwoch, 18. März bis Sonntag, 22. März von 9.00 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 19. März sind die Hallen bis 21 Uhr offen. Das Ticket für das After-Work-Shopping zwischen 16.00 und 21.00 Uhr ist um 5,00 Euro erhältlich. Eine Tageskartet kostet 14,00 Euro, das Online-Tagesticket gibt es vorab um 8,90 Euro. Mit dem Kauf des Öko-Tickets kann der Besucher einen Baum pflanzen und erhält ein BAUMBUDDY Zertifikat. Ein Zeichen gegen den Klimawandel für einen Aufpreis von 4,00 Euro.

Quelle: (c) Reed Exhibitions / Sebastian Datzreiter