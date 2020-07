Honda Civic Type R Limited Edition erzielt neuen Rundenrekord in Suzuka

Drucken

Der Rundkurs in Suzuka ist 5,8 km lang und bekannt für seine Hochgeschwindigkeits-Schikanen und herausfordernden Kurven – ausgelegt in einem Achter-Layout und einer 1,2 km langen Geraden, die über einen Teil der Rennstrecke zurückführt. Mit Leichtbaukomponenten, optimierter Aufhängung und Lenkung sowie einem reduziertem Interieur, hat die Civic Type R Limited Edition die Grenzen des Möglichen für Fronttriebler auf einer der anspruchsvollsten Strecken im Motorsport neu definiert.

Den neuen Rundenrekord erreichte eine Vorserienversion der Type R Limited Edition bei der finalen Leistungsprüfung im Februar 2020. Der Prototyp verfügt über dieselben technischen Spezifikationen wie die Serienversion ohne Änderungen oder Leistungsverbesserungen. In Europa ist die Civic Type R Limited Edition ab sofort bestellbar.

Das Modell, das in Europa auf nur 100 Fahrzeuge limitiert ist, profitiert von der hervorragenden Fahrdynamik und Performance des Civic Type R. Die neue Limited Edition ist mit geschmiedeten Lightweight BBS 20-Zoll-Aluminiumfelgen und Michelin Cup 2-Bereifung ausgestattet, die für die Rennstrecke ausgelegt ist, aber auch eine außergewöhnliche Leistung auf der Straße und eine Gewichtsersparnis von 10 kg liefert.

Modifizierte Stoßdämpfer sorgen für die Optimierung der neuen Felgen- und Reifenkombination, die Lenkung wurde neu kalibriert und bietet maximale Kontrolle und Feedback. Die im adaptiven Dämpfersystem zum Einsatz kommende Steuerungssoftware erfasst und bewertet Straßenverhältnisse schneller und sorgt mit optimierten Dämpferreaktionen für besseres Handling und Fahrqualität.

Die neue Civic Type R Limited Edition basiert auf dem leistungsstarken 2.0 Liter VTEC Turbomotor des Type R. Die Spitzenleistung beträgt 320 PS bei 6.500 U/min, das maximale Drehmoment 400 Nm im Bereich von 2.500 U/min bis 4.500 U/min. Die Beschleunigung von 0-100 km/h erfolgt in 5,7 Sekunden.

Die extrovertierte Type R Limited Edition ist in der exklusiven neuen Lackierung „Sunlight Yellow“ erhältlich, die von einem in dunklem Chrom gehaltenen Civic-Logo am Heck zusätzlich akzentuiert wird. Das kontrastierende, glänzende Schwarz, mit dem Dach, Seitenspiegel sowie der Lufteinlass auf der Motorhaube hervorgehoben wurden, steht ganz im Zeichen der langen Rennsporttradition Hondas und sorgt dafür, dass die Civic Type R Limited Edition im Segment der Kompaktsportwagen nochmals deutlich hervorsticht.

Mit seinem Interieur spiegelt die Civic Type R Limited Edition die Rennsporttradition Hondas unmissverständlich wider: Rote Schalensitze wurden ebenso verbaut wie ein Alcantara-Lenkrad – beides perfekt ergänzt durch einen tropfenförmigen Schaltknauf. Die bei allen Modellen zu findende Plakette verweist auf die Produktionsnummer des Fahrzeugs. Das vermittelt dem Fahrer ein Gefühl der Einheit mit dem Type R, auch auf der technisch anspruchsvollen Rennstrecke von Suzuka.

Im Hinblick auf seine Rennstreckentauglichkeit wurden Infotainmentsystem sowie Klimaanlage aus Gewichtsgründen weggelassen. Im Gegensatz zu anderen Kompaktsportwagen behält die Limited Edition seine Rücksitze und damit eine für den Civic typische Alltagstauglichkeit bei. Die neuen Reifen und Felgen tragen gemeinsam mit den Leichtbau-Komponenten und dem schlichter gestalteten Interieur zu einer Gewichtsersparnis von 47 kg im Vergleich zur Type R GT Version bei.

Hondas zehnte Generation des Civic Type R GT erzielte 2017 mit einer Rundenzeit von 7 Minuten und 43,8 Sekunden den Rundenrekord für Fronttriebler auf der Nürburgring Nordschleife. Um diesen Erfolg zu unterstreichen, schickte Honda die Serienversion des Civic Type R GT mit einem Team von Rennfahrern auf weitere fünf legendäre europäische Rennstrecken und verzeichnete dort weitere Rundenrekorde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.honda.at

Quelle: Honda