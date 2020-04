Honda gewinnt drei Red Dot Design Awards – darunter die Auszeichnung „Best of the Best“ für den Honda e

Drucken

Hondas lang erwartetes kompaktes urbanes Elektrofahrzeug, der Honda e, wird für sein bahnbrechendes Produktdesign mit dem Red Dot Award der Kategorie „Best of the Best 2020“ ausgezeichnet – die höchste Ehrung im Rahmen der international renommierten Red Dot Auszeichnungen. Dieser Preis wird für das jeweils beste Produkt seiner Kategorie verliehen.

Eine weitere Auszeichnung erhält der Honda e in der Kategorie „Smart Product“, in der auch die Honda CBR1000RR-R Fireblade SP gewürdigt wird. Diese Auszeichnung wird an Produkte mit „herausragendem Design“ verliehen und unterstreicht Hondas Engagement und Entwicklung formschöner Produkte ohne Kompromisse.

Die jährlichen Red Dot Auszeichnungen ehren hervorragende Leistungen internationaler Unternehmen in den Bereichen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Designkonzepte. Die Gewinner werden im Red Dot Design Museum im historischen Design-Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, Deutschland, präsentiert. Die Sieger kürt eine Jury aus 40 internationalen Experten, die im Rahmen des Wettbewerbs jedes Produkt testen, bewerten und diskutieren.

Der Honda e ist das neueste Produkt der Honda e:Technology Produktreihe und bietet ein rein elektrisches Fahrerlebnis für die urbane Umgebung der Zukunft. Das auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Design verleiht dem Honda e ein eigenständiges und modernes Erscheinungsbild.

Die CBR1000RR-R Fireblade SP ist Hondas brandneues Bike, das die erstmals im Jahr 1992 eingeführte Fireblade Modellbezeichnung trägt. Die Fireblade setzt seit jeher Maßstäbe dafür, wie sich eine Supersportmaschine der 1000-Literklasse auf öffentlichen Straßen verhalten sollte. Für das neue Modell 2020 – das unter dem Motto „Born to Race“ entwickelt wurde – konzentrierte sich Honda jedoch auf pure Rennstrecken-Performance und setzte dafür auf ein radikal neues Design.

Honda blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte an Red Dot Auszeichnungen im Automobilbereich zurück. Sie gehören zu den angesehensten und begehrtesten Auszeichnungen der Welt. Zu den Erfolgen zählen zum Beispiel der Honda S2000 im Jahr 2001 und der Civic im Jahr 2006 – beide in der Kategorie „Red Dot: Best of the Best“ ausgezeichnet – sowie Red Dot Anerkennungen für den European Accord Tourer im Jahr 2008 und den Insight im Jahr 2009.

Unter dem Motto „Auf der Suche nach gutem Design und Kreativität“ ehren die Red Dot Design Awards branchenführende Arbeiten und Projekte von Designern, Agenturen und Unternehmen aus der ganzen Welt. Die jährliche Veranstaltung, die eine prominente Jury von mehr als 40 internationalen Experten umfasst, gilt als eine der begehrtesten Auszeichnungen für herausragendes Design weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.honda.at

Quelle: Honda