iF Product Design Award in Gold für Miele-Kochfeld mit Vollflächeninduktion

Das Miele-Induktionsfeld KM 7897 FL mit Vollflächeninduktion konnte beim renommierten Designpreis iF Design Award absolut überzeugen – und wird mit der höchsten Auszeichnung, dem iF Gold Award 2020, geehrt. Diese besondere Auszeichnung wird jährlich von der weltweit ältesten und unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. In diesem Jahr erreichten die 78-köpfige internationale Jury fast 7.300 Einsendungen aus 56 Ländern, darunter sind 75 Preisträger iF Award in Gold.

Nur bei Miele: Dank intelligenter Topferkennung wandert die Zahlenreihe beim Verschieben des Kochgeschirrs in der gewählten Leistungsstufe automatisch mit

Die Ausstattung lobt auch die Jury in ihrer Bewertung und urteilt: „Dieses Induktionskochfeld ist eine Wucht! Das KM 7897 FL bietet nicht nur ein dynamisches und fließendes Kocherlebnis, sondern auch eine unverfälschte und dennoch verspielte Ästhetik. Das Design-Team von Miele hat ein vollflächiges Kocherlebnis entwickelt, das Spaß macht, intelligent und inspirierend ist.

Quelle: Miele