IFA 2020 Special Edition: Wichtiger Impulsgeber für die EK/servicegroup

Franz-Josef Hasebrink, Vorstandsvorsitzender EK/servicegroup:

„Die IFA ist für uns ein wichtiger Impulsgeber und immer ein fester Termin in unseren Kalendern. Natürlich werden auch wir in diesem Jahr wieder, unter Berücksichtigung des sehr guten Sicherheitskonzepts, mit unserem Team vor Ort mit dabei sein, um für unsere über 4.000 angeschlossenen Handelspartner spannende Neuheiten und Innovationen kennenzulernen. Alle Marktteilnehmer profitieren von einer starken IFA. Für uns als Verbundgruppe und damit Netzwerkgestalter zwischen Handel und Industrie ist die IFA sehr wichtig.“



Die EK/servicegroup zählt mit rund 4.000 angeschlossenen Handelspartnern in 17 Ländern zu einer der größten Handelskooperationen Europas, unter anderem mit eigenen Tochtergesellschaften wie EK France, EK Austria oder Euretco, Niederlanden. Als Verbundgruppe mit rund 800 Mitarbeitern steht die digitale Zukunft des mittelständischen, inhabergeführten Einzelhandels im Fokus.

Über den Virtual Market Place können sich Fachbesucher aktuell informieren, welche Industriepartner sich auf Termine mit Händlern und Fachbesuchern in Berlin vorbereiten.

IFA Special Edition 2020

Die IFA 2020 Special Edition – bestehend aus physischen Live-Events, die sich auf die B2B-Kernfunktionen der IFA konzentrieren – bietet einen Treffpunkt für Industrie und Handel in den IFA Business, Retail & Meeting Lounges und branchenübergreifende Innovationen bei SHIFT Mobility meets IFA NEXT. Während sich diese Veranstaltungselemente an Fachbesucher richten, können Medienvertreter exklusiv im Rahmen der IFA Global Press Conferences neueste Produkte und Services, Presse-Briefings und IFA Keynotes live erleben.

Gesundheit und Sicherheit haben höchste Priorität auf der IFA 2020 Special Edition 2020, die vom 3. bis 5. September 2020 als dreitägige Veranstaltung mit einer den aktuellen Regelungen entsprechend begrenzten Teilnehmerzahl stattfindet.

Digitale IFA Experience

Mit der virtuellen Verlängerung der IFA 2020 Special Edition – dem „IFA Xtended Space“ – wird dieses Live-Event durch virtuelle Streaming-Angebote, Match-Making-Tools und digitale Produktpräsentationen ergänzt. Der IFA Xtended Space wird damit sowohl den physischen Gästen als auch allen anderen international interessierten Teilnehmern zugänglich gemacht.

