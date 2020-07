IKEA eröffnet Standort im Messepark Dornbirn

Drucken

Planen und bestellen statt sofortiger Mitnahme ist hier die Devise: Im rund 600 m2 großen IKEA Planungsstudio haben IKEA KundInnen die Möglichkeit, sich ausgiebig inspirieren und beraten zu lassen sowie Wunschartikel aus dem gesamten IKEA Produktsortiment zu bestellen.

Die Einrichtung einer neuen Küche oder eines umfassenden PAX Schranksystems haben eines gemeinsam: Sie müssen gut geplant sein. In Vorarlberg bekommen IKEA KundInnen bald kompetente Unterstützung. Denn Ende des Jahres eröffnet ein IKEA Planungsstudio im Messepark Dornbirn. „Schon heute besuchen uns viele Kunden in Innsbruck oder bestellen online ihre Lieblingsprodukte. Mit der Eröffnung des Planungsstudios im Messepark Dornbirn bringen wir innovative Einrichtungsideen und professionelle Beratung näher an unsere Kunden in der Region“, weiß Jan Janko, Expansion Manager bei IKEA Österreich. Für den Standort werden mehr als 20 talentierte MitarbeiterInnen gesucht.

New York, London, Dornbirn

Das erste IKEA Planungsstudio Österreichs befindet sich inmitten des meistfrequentierten Einkaufszentrums in Vorarlberg, dem Messepark Dornbirn. Der Standort überzeugt mit idealer Verkehrsanbindung. Dornbirn folgt direkt auf New York, London, Moskau und Co.: Zum ersten Mal kommt das bewährte Konzept des IKEA Planungsstudios außerhalb von bekannten Metropolen zum Einsatz. „Im größeren Umkreis von Dornbirn leben knapp 1,5 Millionen Menschen. Wir setzen hohes Vertrauen in den Wirtschaftsstandort“, betont Maimuna Mosser, Country Business Development & Transformation Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei IKEA Österreich.

Inspiration, Planung und Bestellung

Das IKEA Planungsstudio ist ein neues, innovatives Konzept und unterscheidet sich wesentlich vom klassischen IKEA Einrichtungshaus. Hier können sich KundInnen auf einer kleinen Ausstellungsfläche inspirieren lassen, mit kompetenter Unterstützung ihre Traumküche, das Schlafzimmer oder passgenaue Stauraumlösungen planen und gleich eine Bestellung aufgeben. Eine Mitnahme vor Ort ist nicht möglich: Alle Artikel aus dem Sortiment werden direkt nach Hause oder an eine Abholstation in Vorarlberg geliefert.

„Unsere IKEA Kunden sind es gewohnt, durch unsere Geschäfte zu schlendern und ihre gewünschten Artikel direkt mitzunehmen. Das Konzept in Dornbirn ist völlig anders. Kunden können ihre Einrichtungsprojekte entspannt mit Experten planen und noch vor Ort bestellen“, so Janko. Auch Interior und Deko-Fans werden auf ihre Kosten kommen. „Wer zum Beispiel zusätzlich praktische Aufbewahrungsboxen für einen Schrank oder Servietten und Co. dazu bestellen möchte, kann das selbstverständlich auch in Dornbirn tun.“ KundInnen können sowohl vorab einen Beratungstermin vereinbaren als auch spontan vorbeikommen.

Über 20 Talente gesucht

Mehr als 20 MitarbeiterInnen werden in Dornbirn für IKEA KundInnen da sein – allesamt EinrichtungsexpertInnen, die vor allem eines im Sinn haben: den KundInnen ein gutes Beratungsservice zu bieten. „Wir schaffen neue Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Dornbirn. Dafür suchen wir nach Talenten mit einer Leidenschaft für Heimeinrichtung und Kundenservice. Wer Lust hat, von Beginn an etwas ganz Neues aufzubauen – denn ein IKEA Planungsstudio in dieser Form gab es noch nie – ist hier genau richtig“, so Mosser. Das Recruiting für MitarbeiterInnen, die in einem umfassenden Training auf ihre Rolle vorbereitet werden, startet bereits heute.

Eröffnung noch dieses Jahr

Im Sommer startet der Umbau der rund 600 m2 großen Fläche im zweiten Obergeschoss des Einkaufszentrums. Eine Hälfte des Bereichs wird in eine inspirierende Ausstellungsfläche verwandelt: Ideen für ganze Küchen sowie Wohnküchen finden sich hier ebenso wie komplett eingerichtete Schlafzimmer. Die andere Hälfte der Fläche wird der Planungsbereich, wo KundInnen gemeinsam mit EinrichtungsexpertInnen ihr Zuhause entwerfen und Bestellungen aufgeben können. Noch vor Ende des Jahres soll das IKEA Planungsstudio seine Tore für Kunden öffnen.

Dafür investiert IKEA rund 1,1 Million Euro in den Standort Dornbirn. Eine Investition, die auch Burkhard Dünser, Geschäftsführer des Messeparks Dornbirn, freut: „Weltweit sind die innovativen IKEA Planungsstudios bis jetzt erst in elf Großstädten vertreten. Das Vertrauen von IKEA in den Messepark als einzigem Standort in Österreich kann als echte Auszeichnung für Dornbirn und für Vorarlberg gewertet werden.“

