IKEA Österreich wächst im Geschäftsjahr 2020 weiter

IKEA KundInnen in Österreich werden immer digitaler: So ist die Zahl der OnlinebesucherInnen auf über 48 Millionen deutlich gestiegen und es konnte ein E-Commerce-Bruttoumsatz von rund 124 Millionen Euro erzielt werden.

Alpaslan Deliloglu

Obwohl in diesem Jahr vieles anders war, konnte IKEA Österreich mit einem Plus von 5,5 Prozent das Geschäftsjahr abschließen. „Unser Fokus liegt ganz stark darauf, auf die veränderten Bedürfnisse der KundInnen einzugehen. Sei es ein IKEA mitten in der Hauptstadt am Westbahnhof, ein Planungsstudio in Dornbirn oder die Kooperation mit Billa ‚Click & Collect in deiner Nähe’ in Salzburg und Oberösterreich – wir wollen näher an die KundInnen rücken. Die aktuellen Umsatzzahlen sprechen dafür, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability Officer IKEA Österreich. Der Corona-bedingte Lockdown im Frühjahr führte zu einer Steigerung der Online-Einkäufe – ein Trend, der sich schon die Jahre davor angekündigt hat, durch Corona angekurbelt wurde und sich nun auf hohem Niveau weiterentwickelt. Konkret waren 48 Millionen Menschen online zu Besuch bei IKEA Österreich.

Mehr als 11 Millionen KundInnen

Mehr als 11 Millionen KundInnen besuchten im abgeschlossenen Geschäftsjahr eines der acht IKEA Einrichtungshäuser in Österreich. Besonders positiv überrascht war IKEA Österreich über die hohe Frequenz in den Einrichtungshäusern in der Zeit nach dem Lockdown, insbesondere in der ersten Woche. „Die Woche nach dem Lockdown, Anfang Mai, war die Beste aller Zeiten in Österreich. Der Umsatzausfall während der Corona-bedingten Schließung konnte in dem Zeitraum von Anfang Mai bis Ende August aufgeholt und sogar ausgebaut werden“, erzählt Alpaslan Deliloglu. Aus diesem Grund hat IKEA Österreich auch keine Staatshilfen in Anspruch nehmen müssen. „Wir sind über den Geschäftsverlauf sehr zufrieden – vor allem, weil wir keine Verluste hinnehmen mussten. Wir haben alle Gehälter unserer MitarbeiterInnen rückwirkend ab dem Lockdown übernommen, das heißt, dass wir keine Staatshilfen in Anspruch nehmen mussten. Wir wachsen, erweitern unser Team und suchen deshalb laufend nach neuen Talenten – dafür sind wir in Zeiten wie diesen sehr dankbar.“

Auf dem Weg zum Multichannel-Retailer

Das Konsumverhalten der ÖsterreicherInnen wird immer digitaler – das zeigt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen. Während Corona kam es zu regelrechten „Peaks“ im Online-Einkauf, was sich nun auf höherem Niveau wieder stabilisiert hat – mit der Tendenz zu weiterem Wachstum. Der E-Commerce-Umsatz, der rund 15 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, konnte im Geschäftsjahr 2020 um 49 Millionen Euro gesteigert werden. Neu etablierte Services wie „Remote Planning“ (Küchenplanung) sowie „Click & Collect“ (online Einkaufen/Bezahlen mit kontaktloser Abholung) wurden positiv angenommen und beibehalten. Auch der neue Service „Click & Collect in deiner Nähe“ in Kooperation mit Billa wird gerade erfolgreich in Salzburg und Oberösterreich getestet.

Ziel für 2021: Noch näher an die Bedürfnisse der KundInnen

IKEA investiert in Österreich laufend in die Entwicklung innovativer Projekte. Bereits vor einem Jahr wurde mit einem Investitionsvolumen von mehr als 80 Millionen Euro das IKEA Customer Distribution Center in Wien-Strebersdorf eröffnet. Es dient als Lager, Abholstation und zusätzlich erfolgen von hier auch alle Direktlieferungen innerhalb von 24 Stunden an KundInnen in ganz Österreich.

Aktuell expandiert IKEA in den Westen Österreichs: Rund 1,1 Millionen Euro fließen in das neue IKEA Planungsstudio im Messepark Dornbirn. Hier können sich KundInnen auf einer kleinen Ausstellungsfläche inspirieren lassen, mit kompetenter Unterstützung ihre Traumküche, das Schlafzimmer oder passgenaue Stauraumlösungen planen und gleich eine Bestellung aufgeben.

Das augenfälligste Projekt von IKEA Österreich ist der weltweit erste echte City Store von IKEA, der am Wiener Westbahnhof gebaut wird. D IKEA investiert über 140 Millionen Euro in das Projekt am Westbahnhof, das kürzlich mit dem GREENPASS® Platinum Zertifikat ausgezeichnet wurde. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2021 geplant.

IKEA am Westbahnhof

Quelle: IKEA