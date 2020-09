imm cologne und LivingKitchen 2021 finden statt!

Der Weg in die „neue Normalität“ ist dabei vorgegeben, so dass die imm cologne auch im nächsten Jahr der Branche eine adäquate Plattform bietet, auf der Sie innovative und inspirative Produkte sehen werden, aktuelle Fragen zu wichtigen Branchenthemen diskutieren können oder einfach nur erleben, wie es ist, Dinge wieder anzufassen und dem Gegenüber dabei in die Augen schauen – das geht nämlich auch mit anderthalb Metern Abstand.

Die Köln Messe zeigt Ihnen, dass Messen auch im Einklang mit geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften zum Erlebnis werden können. Gleichzeitig entwickelt Sie aber auch digitale Alternativen, um diejenigen Besucher zu erreichen, die nicht selbst teilnehmen können.

Dass die Branche den persönlichen Austausch braucht, den nur eine Messe bietet, belegt die Tatsache, dass über 70 Prozent des Ausstellungsgeländes bereits mit aus Vorveranstaltungen bestens bekannten Namen, smarten Newcomern, Start-ups und internationalen Branchengrößen belegt ist.

Sicherlich muss man in diesen Zeiten besonnen, aber auch mutig nach vorne schauen. Ihre Teilnahme ist für das Team der Köln Messe Motivation und zahlt auf den Leitgedanken der Gesellschaft voll ein „You make it possible – we make it happen“.

Merken Sie sich jetzt schon den Termin der imm cologne 2021 vor und seien Sie in Köln dabei!

Das Team der Kölnmesse freut sich auf Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de oder unter www.livingkitchen-cologne.de

Quelle: Köln Messe